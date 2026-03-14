Bradley Barcola - PSG
Bradley Barcola

Le PSG en vacances, un scandale pour rien

PSG14 mars , 10:00
parClaude Dautel
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Le FC Nantes et la LFP ont accepté de laisser ce week-end de libre au PSG, qui jouera mardi à Stamford Bridge. Reste à savoir si cela aura un effet positif pour l'équipe de Luis Enrique, au moment où de nombreux observateurs estiment que Paris a droit à un cadeau qui relève du scandale.
Après son incroyable victoire (5-2) à l'aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera en position très favorable au moment du coup d'envoi. Mais le club de la capitale le sait trop bien, rien n'est jamais certain en Ligue des champions, même quand les statistiques indiquent que le PSG a 100% de chance de se qualifier pour les quarts de finale. De plus, tandis que Chelsea va se coltiner Newcastle ce samedi en Premier League, les joueurs parisiens sont en repos, le match contre Nantes ayant été reporté à plus tard. Sur le papier, c'est un avantage, mais comme le fait remarquer Vikash Dhorasoo, c'est mardi à 23 heures que l'on saura si les dirigeants parisiens ont eu raison de demander ce report du match face aux Canaris.

Chelsea-PSG, on saura qui a raison mardi à 23h

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne peut pas être soupçonné d'être proche des dirigeants parisiens, estime cependant que c'est plutôt une bonne chose pour son équipe. « La bonne préparation, on la connaîtra après le match de mardi. Mais je comprends totalement la décision du club : les joueurs vont se reposer physiquement, psychologiquement et ne penser qu’à ce déplacement. La dimension mentale est capitale. Bien sûr, les joueurs préfèrent la compétition aux entraînements, mais une semaine de coupure ne peut pas faire de mal. Dans cette période, tu peux complexifier les exercices durant les séances et t’investir vraiment. En six jours, ils ne vont pas non plus perdre le rythme… », estime, dans Le Parisien, Vikash Dhorasoo.
En tout cas, si en Angleterre, tout le monde se moque de savoir si le Paris Saint-Germain est avantagé de manière scandaleuse par rapport à Chelsea, en France cela chagrine ceux qui pensent que Nantes et la LFP se sont ridiculisés face à Nasser Al-Khelaifi. Sur ce sujet, Daniel Riolo n'a pas été tendre. « Je ne comprends pas. On a fait une Ligue 1 à 18 clubs pour que ce genre de souci ne se pose plus, on a enlevé la Coupe de la Ligue pour tout alléger et on a un club qui n’a même plus besoin de demander. Les clubs de Ligue 1 se couchent tellement que ça vient tout seul », a lancé le journaliste de RMC. Le Paris SG saura mardi prochain si tout cela était réellement utile et si éventuellement il faudra penser au futur quart de finale de Ligue des champions, et un nouveau report.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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