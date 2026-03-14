Le PSG en vacances, un scandale pour rien

Le FC Nantes et la LFP ont accepté de laisser ce week-end de libre au PSG, qui jouera mardi à Stamford Bridge. Reste à savoir si cela aura un effet positif pour l'équipe de Luis Enrique, au moment où de nombreux observateurs estiment que Paris a droit à un cadeau qui relève du scandale.

Après son incroyable victoire (5-2) à l'aller au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain sera en position très favorable au moment du coup d'envoi. Mais le club de la capitale le sait trop bien, rien n'est jamais certain en Ligue des champions , même quand les statistiques indiquent que le PSG a 100% de chance de se qualifier pour les quarts de finale. De plus, tandis que Chelsea va se coltiner Newcastle ce samedi en Premier League, les joueurs parisiens sont en repos, le match contre Nantes ayant été reporté à plus tard. Sur le papier, c'est un avantage, mais comme le fait remarquer Vikash Dhorasoo, c'est mardi à 23 heures que l'on saura si les dirigeants parisiens ont eu raison de demander ce report du match face aux Canaris.

Chelsea-PSG, on saura qui a raison mardi à 23h

La bonne préparation, on la connaîtra après le match de mardi. Mais je comprends totalement la décision du club : les joueurs vont se reposer physiquement, psychologiquement et ne penser qu’à ce déplacement. La dimension mentale est capitale. Bien sûr, les joueurs préfèrent la compétition aux entraînements, mais une semaine de coupure ne peut pas faire de mal. Dans cette période, tu peux complexifier les exercices durant les séances et t’investir vraiment. En six jours, ils ne vont pas non plus perdre le rythme… », estime, dans L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne peut pas être soupçonné d'être proche des dirigeants parisiens, estime cependant que c'est plutôt une bonne chose pour son équipe. «», estime, dans Le Parisien , Vikash Dhorasoo.