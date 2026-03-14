L'ASSE terrorise de nouveau la Ligue 2, il l’avoue

L'ASSE se déplace à Grenoble ce samedi soir en Ligue 2. Les Isérois se méfient beaucoup des Verts de Philippe Montanier, en forme olympique.

L' AS Saint-Étienne est dans une très belle forme et souhaite poursuivre sa belle série ce samedi soir lors de son déplacement à Grenoble. Les Verts sont deuxièmes du championnat et ont une belle occasion de se rapprocher un peu plus de Troyes, leader, en cas de succès face à Grenoble. D’autant que les Grenoblois traversent une très mauvaise passe et ont toutes les raisons de penser que la réception des Verts sera difficile à gérer. Ce n’est pas Franck Rizzetto, l’entraîneur du GF38, qui dira le contraire.

Grenoble n'est pas serein

Lors de la conférence d'avant-match, le technicien isérois a en effet indiqué concernant les Verts et leur dynamique impressionnante : « Actuellement, ils sont au top du top, depuis l’arrivée de Montanier, tous les feux sont au vert pour eux, il y a des joueurs de qualité surtout devant, ils sont très dangereux, très cliniques et en plus ils ont trouvé un aspect défensif qu’ils n’avaient pas. C’est le gros morceau de cette fin de saison, mais il faut les jouer même si c’est sans doute le plus mauvais moment. Si on veut les déranger comme on l’avait fait à l’aller, il va falloir oser, tenter et faire les choses jusqu’au bout.

Ce club a trouvé un équilibre qui fait qu’ils sont très performants de partout, c’est une équipe dangereuse dans toutes les lignes à tous les postes. (...) Actuellement c’est la meilleure équipe de Ligue 2, nous sommes prévenus. On ne pourra pas se permettre de ne pas être bien ».

Si Grenoble veut obtenir un résultat face à l’ASSE, il lui faudra sans doute réaliser un match parfait. Les Stéphanois arrivent avec beaucoup de confiance et semblent lancés dans une véritable mission dans cette fin de saison. Face à une équipe de Saint-Etienne en pleine réussite, les Grenoblois savent donc qu’ils devront hausser leur niveau de jeu pour espérer rivaliser devant leur public.