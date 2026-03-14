Main OM - AJA
OM-Auxerre

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

OM14 mars , 8:00
parClaude Dautel
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L'OM a eu du mal à venir à bout de l'AJ Auxerre, vendredi soir au Vélodrome. Mais du côté des rivaux de Marseille dans la course au podium, on est persuadé que le club phocéen a eu un coup de pouce incroyable de l'arbitre.
C'est une séquence qui n'a échappé à personne, sauf aux arbitres et à la chaîne Ligue 1+, et c'est peu dire qu'elle fait causer sur les réseaux sociaux. A la 85e minute du match entre l'Olympique de Marseille et l'AJ Auxerre, alors que l'OM menait grâce au but d'Amine Gouiri, la frappe d'un joueur de l'AJA a clairement touché le bras d'Emerson dans la surface, au point même que le bras du joueur a reculé sur l'impact.
Pourtant, Marc Bollengier, arbitre principal de cette rencontre, n'a pas bronché, pas plus que la VAR, qui aurait tout de même pu checker la situation afin de savoir si cela méritait un éventuel penalty. De son côté, Ligue 1+ n'a pas rediffusé de ralenti de la séquence, ce qui aurait permis de voir quelle était la position du bras du défenseur. Tout cela arrive évidemment au lendemain des propos du patron de la chaîne télé de la LFP, qui reconnaissait que les commentaires avaient été trop pro-OM lors du récent Marseille-Lyon.
Face à cette situation assez étonnante, les réseaux sociaux ont rapidement débordé de messages venant de supporters de l'Olympique Lyonnais, de Rennes, ou bien encore de l'AS Monaco, des clubs en course avec l'Olympique de Marseille pour la troisième place sur le podium de Ligue 1. Pour eux, c'est une évidence, il y avait penalty, ou du moins la VAR aurait dû se pencher sur cette séquence afin d'en avoir le coeur net, ce qui n'a pas été le cas. « J’imagine le sujet d’après-match de Ligue 1 + si c’est Lyon qui bénéficie d’un « oubli » pareil. La capacité de Xavier Domergue à Ray Charles quand il s’agit de faire son travail. Mais c’est rien c’est l’om au vélodrome », ironise Memphiste, célèbre supporter de l'Olympique Lyonnais. Fan du LOSC, Evanrelscar a lui le même point de vue sur ce sujet : « La ligue qui veut éviter une énorme crise à Marseille j’ai l’impression ».
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L1+ trop marseillaise, mais Canal pas trop Lyonnaise? ah non. ca ne fonctionne pas dans ce sens. j oubliais

Un penalty oublié contre l'OM ? La VAR et Ligue 1+ n'ont rien vu

meme pas..... c est ça d être elevé dans une cave

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