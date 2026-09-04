Comment Arsenal a flingué l’OL au mercato

Annoncé comme la grosse vente de l'été à l'OL, Malick Fofana n'a finalement pas fait exploser les comptes. Le Arsenal de Mikel Arteta n'a pas été convaincu par les qualités de l'ailier belge.

L’Olympique Lyonnais n’a finalisé que deux grosses ventes cet été, mais les montants touchés permettent quasiment au club rhodanien d’être dans les objectifs fixés. Le départ d’Afonso Moreira pour 30 ME d’entée de jeu a permis de faire valider les premières recrues, tandis que celui de Malick Fofana a aidé à équilibrer la balance des transferts. Mais chose étonnante, les deux joueurs ont été vendus au même prix. Pour le Portugais, l’OL a touché 29,5 ME de Leverkusen, tandis que, sans compter les bonus éventuels, le Belge a rapporté 30 ME pour sa signature à Sunderland.

Les dirigeants lyonnais ne s’en cachaient pas, ils espéraient récupérer 40 millions d’euros avec Fofana, qui faisait saliver l’AS Roma, et voyait même Arsenal lui tourner autour jusqu’à la veille du dernier jour du mercato . Mais la presse anglaise évoque avec plus de précisions ce vendredi l’intérêt d’Arsenal et ce qui en a découlé a clairement empêché l’OL de mieux vendre son jeune ailier.

Mikel Arteta appréciait les qualités de Fofana, mais il ne voyait pas comme un titulaire possible dans son équipe, avec simplement un rôle de doublure. Pas assez puissant pour être en Premier League aux yeux du manager espagnol, le Belge a vu le prix demandé pour son transfert faire reculer les Gunners, qui ne comptaient pas dépasser les 20 millions d’euros pour s’offrir ses services. De quoi empêcher toute surenchère, sachant qu'au final, Sunderland et Crystal Palace se sont surtout battus avec les agents de Malick Fofana pour les commissions, plus qu’avec l’OL pour le montant du transfert.

Nul doute que le joueur belge voudra montrer à Mikel Arteta qu’il a tort lors des prochains matchs de Premier League, alors que l’entraineur espagnol ne voit pas Fofana s’imposer parmi les joueurs offensifs de premier plan cette saison en Angleterre.