ASSE : Avec Cathro, les recruteurs vivent un enfer

Exigeant envers ses joueurs, Ian Cathro ne facilite pas non plus la tâche des recruteurs. Le coach de l’AS Saint-Etienne se montre pointilleux lorsqu’il s’agit de valider les cibles proposées.

L’AS Saint-Etienne ne pouvait pas rêver d’un meilleur début de saison. L’échec du précédent exercice digéré, les Verts ont réussi un carton plein lors des quatre premières journées de championnat. Preuve que l’actuel leader de Ligue 2 a pris les bonnes décisions durant l’été, y compris lorsque le club a finalement décidé de ne pas recruter le latéral gauche attendu. L’entraîneur Ian Cathro n’a validé aucune des pistes proposées. Un scénario qui risque de se reproduire si l’on en croit l’Ecossais.

« Je dois dire que je suis très content des recrues qui sont arrivées et du groupe à ma disposition, s’est réjoui le coach des Verts. Si vous n'avez pas vu de latéral gauche débarquer c'est parce que nous n'avons pas trouvé la bonne option, le joueur idéal, si c'était le cas on l'aurait recruté. On a confiance en notre groupe. Ce que je veux, c'est que chaque jour qui passe ici ce soit de plus en plus difficile de recruter le joueur qui pourra nous apporter quelque chose. »

L'exigence de Cathro

« Ça voudra simplement dire qu'on travaille très bien avec les joueurs qu'on a à notre disposition et que c'est difficile de trouver le bon profil pour venir compléter l'effectif qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Ce sera aussi l'un de nos objectifs, c'est qu'il faudra vraiment être un très bon joueur pour rejoindre l'AS Saint-Etienne », a prévenu Ian Cathro, sachant que les jeunes issus du centre de formation « auront, quoi qu'il arrive, l'opportunité de se montrer cette saison parce que ça fait partie d'un projet plus large ». Les recruteurs seront donc contraints de trouver la perle rare.