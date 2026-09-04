OM : Genesio l’écarte et l’empêche de partir

Convoité à l’étranger, le jeune Alexis Koum devrait rester à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen souhaite conserver le latéral gauche rassuré par l’entraîneur Bruno Genesio malgré son absence dans les groupes convoqués depuis le début de la saison.

pas loin du point de rupture », on comprend que la situation a bien failli aboutir à une séparation. L’ancien coach du LOSC ne s’attendait pas à une crise aussi grave et à un tel affaiblissement de son effectif. En fin de Bruno Genesio n’a pas menacé de démissionner. Mais lorsque le président Stéphane Richard affirme que l’Olympique de Marseille et son entraîneur n’étaient «», on comprend que la situation a bien failli aboutir à une séparation. L’ancien coach du LOSC ne s’attendait pas à une crise aussi grave et à un tel affaiblissement de son effectif. En fin de mercato , le technicien a donc mis la pression pour stopper l’opération dégraissage. Ce qui explique pourquoi Igor Paixão et d’autres joueurs n’ont pas été vendus.

Parmi ces éléments retenus figure également le nom d’Alexis Koum. Le mercato portugais étant toujours ouvert jusqu’à samedi, Casa Pia a formulé une offre pour le latéral gauche de 20 ans. L’Olympique de Marseille aurait pu lui ouvrir la porte sachant que le Franco-Camerounais a été envoyé avec la réserve en début de saison. Mais La Provence nous apprend que la direction a refusé la proposition à la demande de Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais est intervenu et s’est entretenu avec Alexis Koum afin de lui renouveler sa confiance.

Le jeune talent également convoité par les Belges de Zulte-Waregem a été rassuré quant à ses chances d’exister avec l’équipe première confrontée à un calendrier chargé, le tout avec un effectif plutôt pauvre en solutions. Nos confrères du Phocéen confirment que le défenseur polyvalent aura une carte à jouer à gauche malgré la présence d’Emerson et d’Ulisses Garcia, mais aussi en charnière centrale. De quoi rassurer Alexis Koum qui, suite à son prêt à Valenciennes la saison dernière, a prolongé son contrat de deux ans (jusqu’en 2029) sans que l’Olympique de Marseille ne communique l’information.