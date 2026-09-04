Trop de talent au PSG, Akliouche a du mal à suivre

Trop de talent au PSG, Akliouche a du mal à suivre

PSG04 sept. , 13:30
parEric Bethsy
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Impressionné par ses nouveaux coéquipiers, Maghnes Akliouche devra cravacher pour se mettre à leur niveau. Pour le moment, le milieu offensif réalise des débuts timides avec le Paris Saint-Germain.
Lucas Digne en est la preuve, ce n’est pas si facile de s’intégrer au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche ne parvient pas à gagner les faveurs de Luis Enrique qui ne l’a même pas convoqué pour affronter l’AS Monaco ce vendredi soir. L’entraîneur parisien apprécie davantage l’adaptation de Maghnes Akliouche, régulièrement aligné depuis son arrivée même si le milieu offensif se dit encore impressionné par le talent de ses coéquipiers.

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« Des joueurs qui m'impressionnent à l'entraînement ? Non, franchement c’est collectif, a d’abord répondu l’ancien Monégasque. On sait que tous les joueurs offensifs ont des grandes qualités techniques. Au milieu aussi ça joue très, très bien. Il y a des qualités en un contre un. Et au milieu pareil, il y a une qualité technique qui est hors norme. » Lucide, Maghnes Akliouche a conscience du travail à fournir pour atteindre ce rendement. L’international tricolore n’y est pas encore. Pire, ses premiers matchs avec le Paris Saint-Germain ont déçu José-Karl Pierre-Fanfan. « Il faut clairement qu’il franchisse un cap, c’est autre chose de jouer à l’ASM d’aujourd’hui et au PSG d’aujourd’hui », a comparé l’ancien défenseur des deux clubs pour Nice-Matin.
« Il est venu pour régénérer un peu l’effectif et il faut qu’il soit décisif, a réclamé le consultant. Pour l’instant, on reste sur notre faim : dans le contenu, on est encore loin d’un Akliouche qui peut être titulaire. Pour le moment, ce qu’il fait est académique. Il ne se passe pas grand-chose quand il a le ballon. Je contrôle, je donne… Il faut qu’il soit beaucoup plus efficace, notamment dans les trente derniers mètres. L’an passé, des joueurs comme Barcola, Lee et Ramos étaient souvent décisifs quand ils entraient, donc il va falloir qu’il s’acclimate. Il n’y a pas trop de temps au PSG. Et puis, ce n’est plus un tout jeune, il a 24 ans… » Contre son ancienne équipe, Maghnes Akliouche sera attendu au tournant.
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Oui oui oui mais bon on oublie assez vite les centres peu précis les tirs à 3m au-dessus de la barre les cafouillqges dans le dernier geste. Si LE ne l’avait pas mis dans son equipe type il y avait aussi des raisons. A Liverpool il va falloir délivrer des centres millimétrés pour les tetes de ses collègues sinon il va retourner cirer le banc.

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Oh que si ! Je sais que Frank McCourt n'est pas le seul responsable de l'état catastrophique de l'OM. La DNCG est aussi responsable car elle n'est même pas intervenue ses dernières saisons pour les comptes de l'OM ou les dettes s'accumulées. La DNCG réclame encore 40 à 60 millions d'Euros pour que l'OM puisse revenir à un équilibre de ses comptes (pour le moment). A la fin de la saison... il y a de fortes probabilités que les dettes auront augmentées.

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A yaya : Ce n'est pas un pronostic... mais une réalité et du bon sens. Il faudrait un miracle pour que l'OM puisse être Européen à la fin de la saison en dégraissant son effectif sans même recruter. Tu vois bien que c'est pratiquement Mission Impossible.

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20 millions d'euros c'était trop peu, il faut le dire et Fofana a été vendu à sa juste valeur à 30 millions plus des bonus.

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Et pourtant... l'OM a pu cumuler des dettes ses dernières saisons sans être inquiété par la DNCG. ^^

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