12e j : OL-Monaco en affiche de Ligue 1+

Ah bon ? Sulc qui met autant de buts que Barcola l'année dernière c'est de la m... ? Tagliafico toujours titulaire en finale de cdm c'est un pequenaud ? On verra bien cette année, moi je suis confiant.
C'est pas mal 19h. Je sors du boulot et je vais au stade.
Sans doute mais on respecte son choix.
Himbert est tjrs blessé ?
bizarre aucun article ne parle de ca
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
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|0
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|1
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|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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