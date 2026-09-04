Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

Le mercato de l'OM a déprimé tout le monde. Mais c'est terminé, et Bruno Genesio est vivement convié à réaliser de grosses performances avec cet effectif cette saison.

Un mercato jamais vu à Marseille, avec aucune recrue, cela a le don de faire halluciner les supporters et les observateurs. « Un mercato sans aucune recrue, même pas un prêt ou un gamin qui ne joue pas à l’Inter, au Bayern ou à Chelsea, pour un club de la stature de l’OM, c’est du jamais vu », a expliqué le consultant de la Chaine L’Equipe Jérome Alonzo, dans un entretien à La Provence.

Il souhaite bonne chance à Genesio

Je n’exclus pas l’OM des places 4-5-6, peut-être même le podium, ce qui vu le contexte serait une sacrée bonne saison. Je lui souhaite bonne chance, parce que la mission, elle est belle en fait. Elle est un peu kamikaze, mais elle est belle », a livré Jérome Alonzo en parlant de Bruno Genesio, qui sait qu’il ne sera pas forcément la première cible des supporters si les mauvais résultats s’enchainent. Dans ces conditions, pour un club qui a perdu des forces vives à tous les postes, faire mieux que la saison dernière et la place de 5e, serait assez illogique. Et pourtant, pour l’ancien gardien de l’OM, il y a largement de quoi faire au niveau de l’effectif pour bien se positionner en Ligue 1 . «a livré Jérome Alonzo en parlant de Bruno Genesio, qui sait qu’il ne sera pas forcément la première cible des supporters si les mauvais résultats s’enchainent.

Et pourtant, l’ancien coach de l’OL, de Rennes et de Lille est à Marseille, avec toute la folie que cela comporte. Voir cet OM très amoindri au milieu de tableau n’est pas concevable, et Stéphane Richard a d’ailleurs fait comprendre qu’il voulait une place européenne en fin de saison. « L’OM est un club européen. L’Europe fait partie de l’identité du club. On a l’objectif de jouer une compétition européenne la saison prochaine. L’Europe, c’est de 1 à 7 plus ou moins », a confié cette semaine le président marseillais sur RMC.

L’OM est un club européen. L’Europe fait partie de l’identité du club. - Stéphane Richard, président de l'OM (sur RMC)

Aller chercher le podium ou au moins une place européenne avec un effectif amoindri par rapport à la saison dernière, telle est la mission que Bruno Genesio a accepté en signant à l’OM. Même s’il n’était peut-être pas au courant de toutes ces contraintes économiques et de l'absence totale de mercato au moment où il a signé son contrat.