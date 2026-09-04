Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

OM04 sept. , 12:30
parGael Anger
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato de l'OM a déprimé tout le monde. Mais c'est terminé, et Bruno Genesio est vivement convié à réaliser de grosses performances avec cet effectif cette saison.
Un mercato jamais vu à Marseille, avec aucune recrue, cela a le don de faire halluciner les supporters et les observateurs. « Un mercato sans aucune recrue, même pas un prêt ou un gamin qui ne joue pas à l’Inter, au Bayern ou à Chelsea, pour un club de la stature de l’OM, c’est du jamais vu », a expliqué le consultant de la Chaine L’Equipe Jérome Alonzo, dans un entretien à La Provence.

Il souhaite bonne chance à Genesio

Dans ces conditions, pour un club qui a perdu des forces vives à tous les postes, faire mieux que la saison dernière et la place de 5e, serait assez illogique. Et pourtant, pour l’ancien gardien de l’OM, il y a largement de quoi faire au niveau de l’effectif pour bien se positionner en Ligue 1. « Je n’exclus pas l’OM des places 4-5-6, peut-être même le podium, ce qui vu le contexte serait une sacrée bonne saison. Je lui souhaite bonne chance, parce que la mission, elle est belle en fait. Elle est un peu kamikaze, mais elle est belle », a livré Jérome Alonzo en parlant de Bruno Genesio, qui sait qu’il ne sera pas forcément la première cible des supporters si les mauvais résultats s’enchainent.
Et pourtant, l’ancien coach de l’OL, de Rennes et de Lille est à Marseille, avec toute la folie que cela comporte. Voir cet OM très amoindri au milieu de tableau n’est pas concevable, et Stéphane Richard a d’ailleurs fait comprendre qu’il voulait une place européenne en fin de saison. « L’OM est un club européen. L’Europe fait partie de l’identité du club. On a l’objectif de jouer une compétition européenne la saison prochaine. L’Europe, c’est de 1 à 7 plus ou moins », a confié cette semaine le président marseillais sur RMC.
L’OM est un club européen. L’Europe fait partie de l’identité du club.
- Stéphane Richard, président de l'OM (sur RMC)
Aller chercher le podium ou au moins une place européenne avec un effectif amoindri par rapport à la saison dernière, telle est la mission que Bruno Genesio a accepté en signant à l’OM. Même s’il n’était peut-être pas au courant de toutes ces contraintes économiques et de l'absence totale de mercato au moment où il a signé son contrat.
Articles Recommandés
Barcola Est Parti Le Psg Ne Va Pas Sen Remettre
PSG

Barcola est parti, le PSG ne va pas s'en remettre

Cathro
ASSE

ASSE : Avec Cathro, les recruteurs vivent un enfer

Ol La Mesure Radicale De Michele Kang
OL

OL : La mesure radicale de Michele Kang

Om Genesio Lecarte Et Lempeche De Partir
OM

OM : Genesio l’écarte et l’empêche de partir

Fil Info

04 sept. , 12:00
Barcola est parti, le PSG ne va pas s'en remettre
04 sept. , 11:40
ASSE : Avec Cathro, les recruteurs vivent un enfer
04 sept. , 11:20
OL : La mesure radicale de Michele Kang
04 sept. , 11:00
OM : Genesio l’écarte et l’empêche de partir
04 sept. , 10:39
PSG : Luis Enrique éjecte Digne contre Monaco
04 sept. , 10:34
12e j : OL-Monaco en affiche de Ligue 1+
04 sept. , 10:30
L'OL boudé contre Auxerre, les raisons dévoilées
04 sept. , 10:21
Officiel : L’ASSE vend N’Guessan à Liverpool
04 sept. , 10:00
Pour aider l’OM, il met sa carrière en jeu

Derniers commentaires

Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Ah bon ? Sulc qui met autant de buts que Barcola l'année dernière c'est de la m... ? Tagliafico toujours titulaire en finale de cdm c'est un pequenaud ? On verra bien cette année, moi je suis confiant.

L'OL boudé contre Auxerre, les raisons dévoilées

C'est pas mal 19h. Je sors du boulot et je vais au stade.

Barcola est parti, le PSG ne va pas s'en remettre

Sans doute mais on respecte son choix.

OL : Mercato réussi, Fonseca n'aura aucune excuse

Himbert est tjrs blessé ?

L’OL officialise l’arrivée de Nakamura pour 20 ME

bizarre aucun article ne parle de ca

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
2Monaco logo
Monaco
62200303
3Paris logo
Paris
42110303
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading