Gboho

Mercato : Pisté par l'OL, Gboho agace Toulouse

TFC03 sept. , 21:30
parAlexis Rose
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Absent du groupe toulousain pour le match du TFC face à Lille ce jeudi soir, Yann Gboho est toujours sur le départ. Le club de la Ville Rose espère un dénouement rapide au cours du week-end.
Ce jeudi soir, Toulouse affronte Lille dans le cadre de l’ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Une rencontre que le Téfécé dispute sans Yann Gboho, l’un de ses attaquants phares de la saison dernière. Logique, sachant que Gboho ne fait plus partie du groupe toulousain depuis quelques temps. Le joueur ne s’entraîne plus avec ses coéquipiers et a même quitté Toulouse en fin de mercato dans l’attente d’un éventuel transfert. Un départ qui n’est toujours pas acté.

Direction les États-Unis pour Gboho ?

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À un an de la fin de son contrat au Téfécé, Gboho devait quitter Toulouse avant le 1er septembre. Avec ce deal, le TFC voulait récupérer une belle indemnité de transfert, plutôt que de voir partir son attaquant gratuitement en 2027. Sauf que pour le moment, Gboho n’a pas trouvé de club. Pisté par l’OM, qui n’a pas eu les moyens de recruter cet été, mais aussi par l’OL, qui a finalement préféré prendre Keito Nakamura en qualité de joker, Gboho dispose toujours d’une piste sérieuse aux États-Unis, à Kansas City. Mais pour le moment, personne ne sait si ce deal va se faire, même pas Olivier Cloarec.

Toulouse « espère être fixé dans les prochaines heures »

« Dans le dossier Gboho, on reste dans l’attente. Il devrait y avoir un dénouement dans les prochaines heures. Je ne sais pas encore dans quel sens l’histoire va basculer. Non pas parce que je ne veux pas le dire, mais parce que je ne sais pas, tout simplement. Mais on espère être fixé dans les prochaines heures », a expliqué le président de Toulouse sur les antennes de Ligue 1+. Proche des USA, l’ailier du TFC pourrait bouger dans les heures à venir ou plus tard, sachant que certains marchés sont encore ouverts, notamment en Turquie, en Arabie Saoudite ou encore au Portugal.
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