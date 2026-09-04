PSG : Luis Enrique éjecte Digne contre Monaco

PSG : Luis Enrique éjecte Digne contre Monaco

PSG04 sept. , 10:39
parGuillaume Conte
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Pour le match de ce vendredi soir contre Monaco, Lucas Digne n'a même pas été retenu dans le groupe du PSG par Luis Enrique.
Décevant depuis son arrivée, Lucas Digne avait récemment assuré qu’il y avait un temps d’adaptation nécessaire pour donner le meilleur de lui-même. L’arrière gauche va en tout cas suivre le match de ce vendredi soir contre Monaco des tribunes ou depuis sa télévision, car il n’a pas été pris dans le groupe retenu contre l’AS Monaco. S’agit-il d’un pépin physique ou bien d’une mise au repos forcée comme Ousmane Dembélé l’a vécue il y a quelques jours ? La réponse ne devrait pas tarder mais l’ancien d’Aston Villa connait un début de saison compliqué pour son retour au PSG.
L'insider Djamel, qui avait déjà fait des révélations sur la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé, assure de son côté qu'il s'agit bien d'un choix sportif, et que Lucas Digne n'est pas blessé, mais simplement pas au niveau en ce moment.
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