OL : La mesure radicale de Michele Kang

Michele Kang, qui oeuvre pour le bien de l'OL depuis sa prise de commandes, a décidé de couper le dernier cordon qui le liait à John Textor. Jusque dans le nom juridique du club.

Arrivé à Lyon pour s’occuper au départ de l’équipe féminine en dehors des plate-bandes de John Textor, Michele Kang est désormais la patronne de l’Olympique Lyonnais. Elle a pris la relève de l’homme d’affaire américain qui a laissé le club dans une situation catastrophique tout en ayant vendu tous les actifs du club en dehors du stade. Depuis, Michele Kang a pris les commandes de l’OL et a pu racheter le club de façon définitive pour le faire sortir de la structure mise en place par John Textor.

Un pas de plus, symbolique mais important aux yeux des suiveurs de l’OL, a été effectué en cette fin de semaine. Le nom juridique de la société qui dirige le club va changer, a fait savoir le conseil d’administration réuni ce jeudi à Lyon. Ce sera le retour du OL Groupe, qui sera validé le 16 octobre prochain après délibération sur « la modification de la dénomination sociale de la Société en « Olympique Lyonnais Groupe », comme annoncé à l’occasion de l’acquisition par Olympe Bidco de la majorité du capital de la Société », a fait savoir le conseil d’administration. Ce sera donc la fin à tous les niveaux d’Eagle Football Group et de John Textor.

A noter que, dans l’autre fait important de cet ordre du jour, il sera décidé en octobre qu’OL Groupe changera à l'avenir de marché de bourse, passant d’Euronext Paris à Euronext Growth.