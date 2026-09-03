Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

OL03 sept. , 20:30
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
José Mourinho, qui n'a jamais entrainé en France, a envoyé un tacle au PSG et à la Ligue 1. Du côté de l'OL, une recrue n'a pas le même sentiment.
Entraineur légendaire du football, José Mourinho tente une deuxième fois sa chance avec le Real Madrid. A la surprise générale, alors que le premier passage s’était terminé de façon houleuse, Florentino Pérez a rappelé le Spécial One pour commander la galerie de stars de la Casa Blanca. Une très belle aubaine pour le Portugais, qui sortait de passages mitigés du côté de Fenerbahçe, la Roma et Benfica, où il n’a gagné aucun trophée national. Son dernier trophée remporté remonte à la Ligue Europa Conférence en 2022 avec la Roma, et ensuite à la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester United en 2017.

C'est trop facile pour le PSG selon Mourinho

Pour expliquer cette disette, José Mourinho a fait comprendre qu’il n’était pas allé en Allemagne ou en France, où les titres sont gagnés à l’avance par le Bayern Munich et le PSG, en raison de la faible concurrence. « En France ou en Allemagne, ils ont l’assurance d’être toujours champions. Ici, ce n’est pas le cas. Et cette pression comporte un risque important », a fait savoir l’entraineur du Real Madrid, pour qui la Ligue 1 n’a aucun intérêt tant elle est promise au PSG.
Ce n’est pas forcément l’avis de Felix Bacher, la recrue autrichienne de l’OL. Pour le défenseur central, qui a joué au Portugal et en Allemagne, le niveau de la Ligue 1 est impressionnant. « Je connaissais le championnat français, j'en avais parlé avec d'anciens coéquipiers, notamment Xeka, passé par Lille. Il m'a beaucoup parlé de la Ligue 1, de cette haute intensité, des transitions, des joueurs très physiques. Je pense que c'est un très bon Championnat, autant sur les plans de la défense et de l'attaque. La réputation de la Ligue 1 n'est pas forcément méritée. Dans le monde du football, il serait bon de voir qu'elle est plus qualitative qu'on ne le croit », a lancé le défenseur central, qui sait bien toutefois que le titre reste promis chaque saison au PSG.
Articles Recommandés
Om Stephane Richard Va Chez Les Parisiens Ca Rale A Marseille
OM

OM : Stéphane Richard va chez les Parisiens, ça râle à Marseille

Gboho
TFC

Mercato : Pisté par l'OL, Gboho agace Toulouse

Tv Habib Beye De Retour Canal Explique Pourquoi Cest Non
TV

TV : Habib Beye de retour, Canal+ explique pourquoi c'est non

Pas De N2 La Fff Enfonce Bordeaux Vers Une Liquidation Judiciaire
Bordeaux

Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

Fil Info

03 sept. , 22:00
OM : Stéphane Richard va chez les Parisiens, ça râle à Marseille
03 sept. , 21:30
Mercato : Pisté par l'OL, Gboho agace Toulouse
03 sept. , 21:00
TV : Habib Beye de retour, Canal+ explique pourquoi c'est non
03 sept. , 20:10
Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire
03 sept. , 20:00
PSG : Ferran Torres menace tout le monde
03 sept. , 19:55
Toulouse - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+ 2)
03 sept. , 19:50
L3 : Programme TV et résultats de la 5e journée
03 sept. , 19:40
L1 : Programme TV et résultats de la 3e journée
03 sept. , 19:20
SMC : Saivet signe à Caen, l'étonnante déclaration de Clichy

Derniers commentaires

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

À part barca real et de temps en temps vraiment lathletico, quel club peut prétendre être champion ?

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Et si Godts apport finalement plus que Barcola, que diras-tu ?

Pas de N2, la FFF enfonce Bordeaux vers une liquidation judiciaire

Quel tristesse ! Quel gâchis ! Merci G. Lopez… 😡

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

Alors pourquoi le PSG a attendu 10 piges pour la gagner ???? Si corruption ???

Barcola à Liverpool, Luis Enrique annonce la victoire du PSG

L'OL tentera d'aller le plus loin possible... alors que le PSG sait déjà que la Champions League lui est déjà promise. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading