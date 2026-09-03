Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

José Mourinho, qui n'a jamais entrainé en France, a envoyé un tacle au PSG et à la Ligue 1. Du côté de l'OL, une recrue n'a pas le même sentiment.

Entraineur légendaire du football, José Mourinho tente une deuxième fois sa chance avec le Real Madrid. A la surprise générale, alors que le premier passage s’était terminé de façon houleuse, Florentino Pérez a rappelé le Spécial One pour commander la galerie de stars de la Casa Blanca. Une très belle aubaine pour le Portugais, qui sortait de passages mitigés du côté de Fenerbahçe, la Roma et Benfica, où il n’a gagné aucun trophée national. Son dernier trophée remporté remonte à la Ligue Europa Conférence en 2022 avec la Roma, et ensuite à la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester United en 2017.

C'est trop facile pour le PSG selon Mourinho

Pour expliquer cette disette, José Mourinho a fait comprendre qu’il n’était pas allé en Allemagne ou en France, où les titres sont gagnés à l’avance par le Bayern Munich et le PSG, en raison de la faible concurrence. « En France ou en Allemagne, ils ont l’assurance d’être toujours champions. Ici, ce n’est pas le cas. Et cette pression comporte un risque important », a fait savoir l’entraineur du Real Madrid, pour qui la Ligue 1 n’a aucun intérêt tant elle est promise au PSG.

Ce n’est pas forcément l’avis de Felix Bacher, la recrue autrichienne de l’OL. Pour le défenseur central, qui a joué au Portugal et en Allemagne, le niveau de la Ligue 1 est impressionnant. « Je connaissais le championnat français, j'en avais parlé avec d'anciens coéquipiers, notamment Xeka, passé par Lille. Il m'a beaucoup parlé de la Ligue 1, de cette haute intensité, des transitions, des joueurs très physiques. Je pense que c'est un très bon Championnat, autant sur les plans de la défense et de l'attaque. La réputation de la Ligue 1 n'est pas forcément méritée. Dans le monde du football, il serait bon de voir qu'elle est plus qualitative qu'on ne le croit », a lancé le défenseur central, qui sait bien toutefois que le titre reste promis chaque saison au PSG.