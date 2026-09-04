Barcola est parti, le PSG ne va pas s'en remettre

Barcola est parti, le PSG ne va pas s'en remettre

PSG04 sept. , 12:00
parGuillaume Conte
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C'est la plus grosse vente de l'histoire du PSG. Et pour certains observateurs, ce départ ne sera pas anodin sur la façon de jouer de la formation de Luis Enrique cette saison. Les conséquences seront réelles.
Parti du PSG après avoir remporté tous les titres possibles en dehors de la Coupe du monde des clubs, Bradley Barcola a fait comprendre qu’il espérait bien changer de statut en signant à Liverpool. Dans sa conférence de presse de ce jeudi, Luis Enrique n’a pas caché qu’il s’était vu demander un temps de jeu supplémentaire par l’ancien lyonnais, ce qu’il ne pouvait pas octroyer. « Il voulait partir parce qu'il voulait avoir plus de minutes et plus d'importance dans l’équipe. Et je ne peux donner ça à aucun joueur parce que tu dois gagner ça lors des entraînements et les matchs », a assuré l’entraineur du PSG.
Une position bien compréhensible, même si du côté de Bradley Barcola, c’est surtout le sentiment d’injustice de ne pas être considéré au même niveau que les trois autres joueurs offensifs qui a pesé dans sa décision de ne pas prolonger, et donc de préparer le terrain pour son départ. Un départ qui va faire mal à tout le monde, annonce Florent Gautreau.
Pour le consultant de l’After Foot, l’ailier français n’a peut-être pas fait le bon choix car il était pleinement intégré dans le projet parisien, mais c’est surtout le PSG qui va perdre gros avec ce départ. « J'aurais aimé que Barcola et son entourage se rendent compte à quel point il était important dans la rotation du PSG. Il avait sa place, il faisait partie de cette histoire. Son départ va pénaliser l'équipe dans tout ce qui est profondeur et transition », a assuré le journaliste, persuadé que Paris va perdre une arme offensive de poids pour demander le ballon dans le dos des défenses adverses, ce que Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou Désiré Doué sont loin de faire systématiquement.
La réponse sera connue en fin de saison, mais en attendant, Barcola tout comme le PSG vont tracer leur chemin de manière séparée.

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