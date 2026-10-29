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TV : La Ligue 1 sur Canal+, Pierre Ménès a une mauvaise nouvelle

TV
parCorentin Facy
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Un retour de la Ligue 1 sur Canal+ fait rêver de nombreux fans de foot en France, mais cette hypothèse reste à ce jour hautement improbable selon Pierre Ménès.
Cela fait à présent un an et demi que les fans du football français peuvent suivre chaque semaine leur feuilleton quotidien sur Ligue1+. Sur le plan technique et éditorial, la chaîne créée par la LFP est plutôt une réussite. Elle n’est cependant pas assez rémunératrice pour les clubs, raison pour laquelle un appel d’offres pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2027-2032 va bientôt être lancé. De nombreux observateurs attendent de voir qui va se positionner et notamment si Canal+ sera de la partie. Un scénario hautement improbable à ce stade selon Pierre Ménès, qui estime que le projet de loi du gouvernement avec un passage de la TVA de 10 à 20% pour les chaînes payantes sera un frein rédhibitoire pour la chaîne dont Maxime Saada est le président.
« Maxime Saada il faut le connaître, quand il donne une interview c’est toujours pour parler de faire des économies. J’ai fais 11 ans à Canal+ et pendant 11 ans, on nous expliquait qu’il fallait moins dépenser qu’avant. C’est une manière de faire qui a fait ses preuves. Maxime Saada fait aussi face au projet de loi de financement du gouvernement qui voudrait que la TVA de Canal+ passe de 10 à 20% » a estimé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot, avant de poursuivre.

La Ligue 1 sur Canal+, vraiment aucune chance ?

« Le gouvernement est tellement aux abois qu’il cherche du fric de partout. Canal+ va forcément essayer de récupérer son argent en baissant ses investissements, dans le cinéma ou le sport. Ce changement de TVA n’est pas encore acté. Mais il est évident que si ce changement venait à être acté, cela m’étonnerait que Canal+ se positionne sur la Ligue 1 et c’est terriblement dommage » estime l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, qui aimerait beaucoup voir le retour de la Ligue 1 sur les antennes de Canal+, mais qui n’y croit pas une seconde. La question est maintenant de voir si des diffuseurs moins traditionnels tels que Disney+, Netflix ou Apple se positionneront pour prendre la suite de Ligue1+ dans les prochains mois.
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Ah lala, qu'est-ce que tu es mauvais en compréhensions de ce que tu lis. lol J'ai écrit LES fan-boys. Du coup tu es LES fan-boys à toi tout seul. mdr Oui je vais arrêter de te répondre. Tu viens de montrer à chacune de tes réponses que tu es très très limité. CQFD

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le footix pas lucide qui vient me reprendre sur un truc qu'il defendait sur un autre post l'hypocrite qui se moque de l'hypocrisie mdr

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