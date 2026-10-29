Lucas Digne écarté, le PSG a tranché

Lucas Digne écarté, le PSG a tranché

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parCorentin Facy
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Recruté l’été dernier à Aston Villa pour doubler le poste de Nuno Mendes, Lucas Digne n’entre pas dans les plans de Luis Enrique au PSG et rien n’indique que cela va finir par s’arranger.
Titulaire avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Lucas Digne a vécu un été de rêve avec une signature au Paris Saint-Germain pour couronner le tout. Recruté en provenance d’Aston Villa pour moins de 10 millions d’euros, le défenseur de 33 ans était perçu par l’état-major du PSG comme la doublure idéale à Nuno Mendes. Lucas Digne devait être celui qui allait permettre au Portugais de souffler lorsque cela était nécessaire.
Tout ne se passe toutefois pas comme prévu pour Digne, très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, y compris lorsque Nuno Mendes n’est pas de la partie. La preuve, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery lui ont été préférés lors des deux derniers matchs contre le FC Barcelone puis face à l’Olympique Lyonnais. Un constat inquiétant qui confirme la mise à l’écart de Lucas Digne, laquelle est partie pour durer, selon le journaliste Romain Beddouk.
« Lucas Digne est le 19e temps de jeu de l’effectif… dans un contexte où Nuno Mendes a déjà loupé 3 matches suite à son carton rouge contre Lens mi-août dans le trophée des champions… plus sa blessure il y a quasiment 2 semaines. Mais Luis Enrique ne compte pas pour le moment sur Lucas Digne pour le remplacer » constate le journaliste d’Ici Île de France, spécialiste du PSG, avant de poursuivre.

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PSG : Luis Enrique sanctionne encore DignePSG : Luis Enrique sanctionne encore Digne
« J’ai dit qu’il avait fait son meilleur match contre Le Mans, un promu… on espère qu’il faudra pas attendre de jouer l’autre promu en Ligue 1 (Troyes - que le PSG affronte la semaine prochaine) pour qu’il brille de nouveau car entre temps Paris joue au Havre demain et face à Villarreal en Ligue des Champions et cette équipe a bien besoin d’un arrière gauche de niveau international » estime celui qui intervient aussi dans le Winamax FC. Reste que pour l’heure, rien n’indique que Lucas Digne sera relancé par Luis Enrique, l’entraîneur espagnol étant globalement déçu par le niveau affiché par l’ancien Lillois depuis le début de la saison au PSG.
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Derniers commentaires

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

oui vous vous archarnez il poste et direct ca lui repond ca l'insulte ca a meme voulu donner son adresse du coup si il est percher? pourquoi vous lui repondez?

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

On s'acharne sur lui ? Ce n'est pas lui qui s'acharne à toujours raconter des âneries et qui s'acharne à ne rien comprendre à ce qu'on lui explique malgré tous les arguments et les liens officiels qu'on lui donne ? Tu as une drôle de compréhension mais ça ne m'étonne pas, tu es son frère.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

tu vois encore un mensonge prouves tes dires maintenant facile a faire!!! 100 fois en 1 semaine mdr

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

mec si je devrais reagir a chaque fois que tu ou vous vous acharnez sur lui j'y passerais 24h sur 24

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Seulement la dernière fois ? 🤣🤣🤣 Et "100 fois par semaine"... 🤣🤣🤣

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