Lucas Digne écarté, le PSG a tranché

Recruté l’été dernier à Aston Villa pour doubler le poste de Nuno Mendes, Lucas Digne n’entre pas dans les plans de Luis Enrique au PSG et rien n’indique que cela va finir par s’arranger.

Titulaire avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Lucas Digne a vécu un été de rêve avec une signature au Paris Saint-Germain pour couronner le tout. Recruté en provenance d’Aston Villa pour moins de 10 millions d’euros, le défenseur de 33 ans était perçu par l’état-major du PSG comme la doublure idéale à Nuno Mendes. Lucas Digne devait être celui qui allait permettre au Portugais de souffler lorsque cela était nécessaire.

Tout ne se passe toutefois pas comme prévu pour Digne , très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, y compris lorsque Nuno Mendes n’est pas de la partie. La preuve, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery lui ont été préférés lors des deux derniers matchs contre le FC Barcelone puis face à l’Olympique Lyonnais. Un constat inquiétant qui confirme la mise à l’écart de Lucas Digne, laquelle est partie pour durer, selon le journaliste Romain Beddouk.

« Lucas Digne est le 19e temps de jeu de l’effectif… dans un contexte où Nuno Mendes a déjà loupé 3 matches suite à son carton rouge contre Lens mi-août dans le trophée des champions… plus sa blessure il y a quasiment 2 semaines. Mais Luis Enrique ne compte pas pour le moment sur Lucas Digne pour le remplacer » constate le journaliste d’Ici Île de France, spécialiste du PSG, avant de poursuivre.

Lire aussi PSG : Luis Enrique sanctionne encore Digne