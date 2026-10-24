Son départ se dessine, ça s’emballe pour Cherki

Son départ se dessine, ça s’emballe pour Cherki

Premier League
parEric Bethsy
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Sous la menace de lourdes sanctions en Angleterre, Manchester City pourrait être contraint de céder ses meilleurs joueurs. Parmi eux, le Français Rayan Cherki attire de grands clubs européens, notamment chez les concurrents des Citizens.
Manchester City a beau afficher sa sérénité, la menace est bien réelle. Le club mancunien s’expose à de lourdes sanctions après ses 114 infractions au règlement financier de la Premier League. En début de semaine, le Daily Mail pressentait une amende ainsi qu’un gros retrait de points. Une pénalité qui impliquerait la relégation des Citizens au terme de la saison. Si la tendance devait se confirmer, il est clair que l’actuel leader du championnat anglais aurait du mal à retenir ses meilleurs joueurs.

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Difficile d’imaginer certains Skyblues en deuxième division lors du prochain exercice, d’autant que ces derniers seront forcément convoités. On peut même dire que les hommes d’Enzo Maresca sont déjà ciblés. Prenons l’exemple de Rayan Cherki (23 ans) dont le nom alimente pas mal de rumeurs depuis quelques jours. On parlait d’un intérêt du Real Madrid en cas de scénario catastrophe pour Manchester City. Et maintenant, le média Fichajes ajoute Liverpool et Chelsea dans la course. Les deux concurrents des Citizens se tiennent à l’affût pour éventuellement tendre la main au Français.
Rien d’étonnant dans la mesure où le meneur de jeu s’est fait un nom en Angleterre. Sa créativité fait le spectacle sur les terrains anglais. Mais c’est surtout son efficacité qui attire probablement les clubs cités. Cette saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais compte quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues. Rayan Cherki n’a donc pas à s’inquiéter pour son avenir. Si Manchester City était confronté à une descente en Championship, l’international tricolore n’aurait qu’à choisir un autre grand d’Europe sachant que la liste de ses admirateurs pourrait bien s’agrandir.
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