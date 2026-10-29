OM : McCourt furieux, 10 ME ont disparu

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait disparaitre 10 millions d'euros avec leur décision stratégique de ne pas vendre Leonardo Balerdi au moment opportun.

L’OM serre les rangs et se serre la ceinture depuis cet été. Plusieurs grosses ventes ont eu lieu, et aucun recrutement majeur n’a été effectué, ce qui vaut à Bruno Genesio un début de saison très compliqué. Mais même du côté des départs, les montants reçus n’ont pas été à la hauteur des attentes. Mason Greenwood n’a pas réussi à remplir les caisses. Leonardo Balerdi a de grandes chances de voir son option d’achat être levée à la fin de la saison en raison de ses performances convaincantes avec la Roma. Mais le défenseur central a été prêté à la Louve pour un million d’euros, et une option d’achat finale de 14 millions d’euros. Un total de 15 ME qui donnera de gros regrets à Franck McCourt.

Car si TMW félicite la Roma pour avoir réussi à faire venir un international argentin de ce calibre pour un montant aussi faible, il rappelle aussi que Pablo Longoria et Medhi Benatia s’étaient opposés à son départ en décembre 2025, quand la Juventus et la Roma se battaient pour le faire venir. A l’époque, une offre de 25 millions d’euros était même tombée pour convaincre Leonardo Balerdi de venir. Mais les dirigeants olympiens n’y avaient pas donné suite, persuadés qu’il était plus important de solidifier la défense centrale et aller chercher une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine. L’idée était ensuite de vendre encore plus cher l’Argentin, pour aller chercher un transfert à 30 ME.

Mais tout s’est écroulé à l’OM, et finalement, le départ de Balerdi a quasiment été forcé par l’accueil houleux reçu au Vélodrome pendant l’été. Frank McCourt peut regretter cette gestion mal inspirée dans ce dossier, même s’il est toujours facile d’évoquer cette situation avec le recul. Seule certitude, l’Argentin prend ses marques à la Roma, et un retour à Marseille en fin de saison semble très peu probable.