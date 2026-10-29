OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ

L'OL va devoir prendre des décisions difficiles cet hiver, avec le besoin de faire une belle vente sans trop affaiblir l'effectif de Paulo Fonseca.

L’OL l’a confirmé par le biais de son bilan chiffré du rapport annuel, il faut au moins une belle vente cet hiver pour rester dans les clous des efforts financiers effectués ces dernières années. Les ventes de cet été n’ont pas été suffisantes, et la masse salariale n’a pas évolué dans le bon sens non plus. Néanmoins, pour trouver un joueur de l’effectif de Paulo Fonseca capable de renflouer les caisses sans provoquer une grosse perte sportive de l’effectif, il faut tout de même se creuser les méninges.

L'OL a besoin d'une grosse vente

Parmi les 13 joueurs possédant une valeur marchande de 10 millions d’euros ou au-dessus, les choix réels pour un transfert sont beaucoup moins importants que cela. Il y a déjà un Pavel Sulc blessé et qui ne sera pas rétabli en février, et donc impossible à vendre. La légende Corentin Tolisso est intouchable. Loïs Openda et Zachary Athekame n’appartiennent pas à l’OL mais à la Juventus et au Milan AC. Tyler Morton est en théorie le joueur à la plus forte valeur marchande (30 ME), mais il peine à confirmer, et joue diminué, ce qui fait beaucoup moins rêver la Premier League.

Vendre actuellement des éléments comme Moussa Niakhaté, Keito Nakamura ou Ernest Nuamah causerait une perte par rapport au prix d’achat des joueurs, et un problème sportif de taille à Paulo Fonseca. Tanner Tessmann n’a aucun courtisan et se sent bien à Lyon. C’est aussi le cas d’Abner, qui n’a plus la cote en Liga, tandis que Nicolas Tagliafico voit sa valeur s’écrouler, entre fin de contrat et blessure.

Les deux joueurs qui ont donc le plus chances de partir sont Noah Nartey et Khalis Merah. Ce dernier est formé au club et sa progression lui permet d’être évalué à 15 ME. Pas mal pour un joueur polyvalent de 19 ans mais loin d’être incontournable actuellement dans l’effectif. Il en va de même pour Noah Nartey, acheté pour 7,5 ME il y a un an, et qui a vu son tarif doubler malgré des difficultés à s’imposer. Le Danois peine à se faire sa place, et un transfert pourrait arranger tout le monde. Des solutions peu évidentes donc, mais l’OL va bien devoir faire des choix difficiles cet hiver s’il veut rester dans les clous de ses obligations financières.