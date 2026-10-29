OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

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parCorentin Facy
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L’OM aimerait se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg pour économiser son imposant salaire. Mais il est difficile de trouver un club capable de supporter les émoluments du Danois, ciblé par le FC Séville.
L’été a été mouvementé pour Pierre-Emile Hojbjerg. L’international danois était à deux doigts de s’engager en faveur de Newcastle, avant que son transfert ne tombe finalement à l’eau. Apprécié de Bruno Genesio, le milieu défensif de 31 ans est donc parti pour faire la saison complète sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Du côté du board olympien, on garde toutefois en tête la possibilité de s’en séparer dès le mercato hivernal en cas de belle offre.

Séville aimerait recruter Hojbjerg, mais...

Encore faudra-t-il trouver le club capable d’assumer son imposant salaire estimé à près de 500.000 euros bruts mensuels. La presse andalouse évoque ce jeudi l’intérêt du FC Séville. Le club espagnol souhaite renforcer son entrejeu avec un joueur d’expérience et de caractère, un portrait-robot qui colle au profil de Pierre-Emile Hojbjerg. Les Espagnols se verraient bien faire une offre raisonnable à l’OM dès cet hiver, avec une indemnité de transfert qui pourrait atteindre les 10 millions d’euros.
Un autre problème risque néanmoins de compromettre le deal selon la presse espagnole, qui affirme que le salaire colossal du Danois est totalement hors de portée des finances du FC Séville. A ce stade, un départ d’Hojbjerg en Andalousie n’est donc pas envisageable malgré un réel intérêt du club et de l’entraîneur Luis García. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera dans les mois à venir alors que Séville n’est pas le seul club qui s’intéresse à Pierre-Emile Hojbjerg.
Ces dernières semaines, la Juventus Turin a également été citée parmi les potentiels prétendants à la venue du Danois. Du côté de Bruno Genesio, qui a déjà vu de nombreux cadres partir l’été dernier, on souhaite évidemment conserver l’ancien joueur de Tottenham au moins jusqu’à la fin de la saison. D’autant que son association avec Nnadi et Abdelli commence enfin à montrer quelques signes encourageants sur les derniers matchs de Ligue 1.

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"C'est juste que ça me démangeait depuis plusieurs jours de lire ces fan-boys de MBappé crier au scandale qu'il n'a pas eu le ballon d'or alors qu'ils ne savent même pas comment le trophée est décerné." tu reponds a moi tocard dc forcement tu me prend pour kk1 qui a crier au scandale sinon va repondre a qui de droit logique la comprehension c'est pas ton fort non plus

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S'il y a bien une chose avec laquelle Longoria, et ensuite avec lui Benatia, ont merdé c'est sur les salaires. Quand le gars est performant, il trouvera preneur, mais quand il n'est pas ouf, personne n'en veut et il est invendable. Longoria ne voulait pas qu'un joueur parte libre. Bah c'est raté, les derniers gros salaires partiront libre. Ils n'ont aucune raison de partir ailleurs pour un salaire moins gros. Et ça se comprends même si c'est mauvais pour le club.

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Encore un trop payé. Rien a lui reprocher mais ceux qui ont tendu les contrats, faudrait les pendre

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Ah lala, qu'est-ce que tu es mauvais en compréhensions de ce que tu lis. lol J'ai écrit LES fan-boys. Du coup tu es LES fan-boys à toi tout seul. mdr Oui je vais arrêter de te répondre. Tu viens de montrer à chacune de tes réponses que tu es très très limité. CQFD

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le footix pas lucide qui vient me reprendre sur un truc qu'il defendait sur un autre post l'hypocrite qui se moque de l'hypocrisie mdr

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