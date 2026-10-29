OM : Le salaire d’Hojbjerg bloque son transfert

L’OM aimerait se séparer de Pierre-Emile Hojbjerg pour économiser son imposant salaire. Mais il est difficile de trouver un club capable de supporter les émoluments du Danois, ciblé par le FC Séville.

L’été a été mouvementé pour Pierre-Emile Hojbjerg . L’international danois était à deux doigts de s’engager en faveur de Newcastle, avant que son transfert ne tombe finalement à l’eau. Apprécié de Bruno Genesio, le milieu défensif de 31 ans est donc parti pour faire la saison complète sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Du côté du board olympien, on garde toutefois en tête la possibilité de s’en séparer dès le mercato hivernal en cas de belle offre.

Séville aimerait recruter Hojbjerg, mais...

Encore faudra-t-il trouver le club capable d’assumer son imposant salaire estimé à près de 500.000 euros bruts mensuels. La presse andalouse évoque ce jeudi l’intérêt du FC Séville. Le club espagnol souhaite renforcer son entrejeu avec un joueur d’expérience et de caractère, un portrait-robot qui colle au profil de Pierre-Emile Hojbjerg. Les Espagnols se verraient bien faire une offre raisonnable à l’OM dès cet hiver, avec une indemnité de transfert qui pourrait atteindre les 10 millions d’euros.

Un autre problème risque néanmoins de compromettre le deal selon la presse espagnole, qui affirme que le salaire colossal du Danois est totalement hors de portée des finances du FC Séville. A ce stade, un départ d’Hojbjerg en Andalousie n’est donc pas envisageable malgré un réel intérêt du club et de l’entraîneur Luis García. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera dans les mois à venir alors que Séville n’est pas le seul club qui s’intéresse à Pierre-Emile Hojbjerg.