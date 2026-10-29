Décevant et blessé, ce chouchou de Zidane s’écroule

Décevant et blessé, ce chouchou de Zidane s’écroule

Equipe de France
parGuillaume Conte
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Déjà privé de William Saliba, Zinedine Zidane a de grandes chances de devoir se passer de Maxence Lacroix, moins en forme et blessé depuis mercredi soir.
Titulaire lors de trois des quatre premiers matchs de Zinedine Zidane avec les Bleus, Maxence Lacroix va avoir du mal à être au rendez-vous de Clairefontaine, dans 10 jours. Le défenseur passé de Crystal Palace à Chelsea cet été, a été touché lors de l’élimination en Coupe de la Ligue anglaise face à Liverpool. Pour récupérer un ballon qu’il avait lui-même perdu dans une mauvaise relance, le central a réalisé une énorme course et s’est ensuite plaint de douleurs derrière la cuisse, ne pouvant plus continuer à jouer. Il est sorti à la mi-temps de cette rencontre à Anfield. Xabi Alonso a confirmé sa blessure, sans dévoiler pour le moment la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Wolfsburg. Le verdict devrait tomber ce vendredi.

Lacroix moins performant sur les derniers matchs

Mais les chances de le voir être de nouveau opérationnel dans une semaine sont tout de même minces, alors que Zinedine Zidane est toujours privé de William Saliba. S’il a gagné la confiance de son sélectionneur en octobre, Lacroix peine toutefois à convaincre avec Chelsea. Ses performances défensives ne sont pas totalement rassurantes, et il est régulièrement impliqué dans les buts concédés, comme sa façon de défendre contre Tottenham le week-end dernier dans le derby perdu.
Zinedine Zidane a donc de grandes chances de devoir encore innover pour sa défense centrale pour les matchs à venir contre la Turquie et l’Italie. L’occasion pour le sélectionneur tricolore de récupérer également Ibrahima Konaté, qui n’avait pas pu être présent au premier rassemblement en raison d’une blessure.
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Derniers commentaires

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

On s'acharne sur lui ? Ce n'est pas lui qui s'acharne à toujours raconter des âneries et qui s'acharne à ne rien comprendre à ce qu'on lui explique malgré tous les arguments et les liens officiels qu'on lui donne ? Tu as une drôle de compréhension mais ça ne m'étonne pas, tu es son frère.

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

tu vois encore un mensonge prouves tes dires maintenant facile a faire!!! 100 fois en 1 semaine mdr

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

mec si je devrais reagir a chaque fois que tu ou vous vous acharnez sur lui j'y passerais 24h sur 24

Mbappé sait pourquoi il a perdu le Ballon d'Or

Seulement la dernière fois ? 🤣🤣🤣 Et "100 fois par semaine"... 🤣🤣🤣

OL : Nartey ou Merah, les surprenants candidats au départ

Bravo Sylvain Durif

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