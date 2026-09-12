Cinq gros départs annoncés, 2027 sera saignant à l'OL

Cinq gros départs annoncés, 2027 sera saignant à l'OL

OL12 sept. , 16:30
parGuillaume Conte
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Michele Kang fait avec des moyens très limités à l'OL, mais la crise financière devrait durer encore trois ans, et obligera Lyon à vendre des joueurs majeurs dès 2027.
Rester ambitieux sur le plan du mercato et au niveau sportif, tout en réalisant de très grosses économies, c’est ce qu’essaye de réaliser l’Olympique Lyonnais depuis un peu plus d’un an. Contrairement à l’OM, qui est passé de dépenses fastueuses à un arrêt total du recrutement, l’OL continue de réaliser quelques coups, tout en se fixant comme mission de faire entrer de l’argent dans les caisses et de baisser la masse salariale.
Les départs de Malick Fofana et de Afonso Moreira ont tout de même fait mal au potentiel offensif de la formation de Paulo Fonseca. Mais vue la situation économique, l’entraineur portugais n’a pas trop à se plaindre, car son club a fait de gros efforts pour se renforcer également.
Mais comme le précise L’Equipe dans son article de ce samedi, le plan de redressement est très loin d’être terminé. A ce rythme, c’est uniquement en 2029 que l’OL pourra souffler sur le plan économique, et arrêter de réduire ses dépenses. D’ici là, énormément de choses peuvent se passer, mais même une qualification en Ligue des Champions, qui reste loin d’être acquise comme cela a pu se voir cet été, ne garantit pas de stopper l’hémorragie sur le plan des futurs départs.

Il n’y a plus d’intouchables à l’OL

Car il va falloir continuer à faire entrer de l’argent dans les caisses l’été prochain, et Top Mercato dévoile cinq noms de joueurs qui ont de grandes chances de quitter l’OL pour rapporter une belle somme avant que leur situation contractuelle ne devienne un problème. On y retrouve Tyler Morton, acheté pour 10 ME en 2025 et qui vaut désormais le double, mais aussi Pavel Sulc, qui va devoir confirmer sa très belle première saison à Lyon.
Moussa Niakhaté, qui a prouvé sa solidité et son comportement de patron, sera aussi concerné par un départ en 2027, tout comme un joueur qui a pour le moment moins convaincu comme Tanner Tessmann. L’OL espère aussi réaliser une jolie opération en cédant Ernest Nuamah, longtemps blessé mais qui semble capable de revenir à un très bon niveau.

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GENESIO s' est fait piéger par richard et lorenzi, du coup il est dégoûté et je pense que ça ne se fait pas, ils ont mis le club dans une situation encore plus compliqué, sur le match d hier je trouve qu'en première mi temps l 'om aurait dû mené aux moins 2/0 avant la pause.Gomes il faut qu'il cadre ses frappes..c est lui qui coute le match a l om.

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La source qui a elle-même une source promet que sa source à dit que.... selon Walid... Gamin on avait un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. On y est. Genesio fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et perso je vois si jeu. C'est limité à certains postes mais ça on le savait. Donc va falloir arrêter de chialer toutes les semaines. Il faut absolument lui donner du temps.

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Ça sent déjà la fin! Il a compris qu’il n’aura pas un effectif de qualité et même risque de perde ces 2 derniers bon éléments en mercato d’hiver

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Vue le budget si marseille fini. pas dans les 3 premiers et demi c3 minimum c est année gâchée

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