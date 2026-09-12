Cinq gros départs annoncés, 2027 sera saignant à l'OL

Plutot Genesio qui n'en peut plus du CIRCUS PENGOUINS PROJECT
GENESIO s' est fait piéger par richard et lorenzi, du coup il est dégoûté et je pense que ça ne se fait pas, ils ont mis le club dans une situation encore plus compliqué, sur le match d hier je trouve qu'en première mi temps l 'om aurait dû mené aux moins 2/0 avant la pause.Gomes il faut qu'il cadre ses frappes..c est lui qui coute le match a l om.
La source qui a elle-même une source promet que sa source à dit que.... selon Walid... Gamin on avait un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. On y est. Genesio fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et perso je vois si jeu. C'est limité à certains postes mais ça on le savait. Donc va falloir arrêter de chialer toutes les semaines. Il faut absolument lui donner du temps.
Ça sent déjà la fin! Il a compris qu’il n’aura pas un effectif de qualité et même risque de perde ces 2 derniers bon éléments en mercato d’hiver
Vue le budget si marseille fini. pas dans les 3 premiers et demi c3 minimum c est année gâchée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
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|2
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|4
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|1
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|3
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|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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