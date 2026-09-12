Le problème identifié, l'OM a un banc en bois

Pour gagner de l'argent y a un moyen simple : vous taxez Sergio33 de 1€ a chaque commentaire débile. A ce tarif vous allez vite vous refaire la cerise ! D'ailleurs il est où ce trouve du cul ? Ah oui...sur les articles des autres clubs 😂😂
Envoie lui plutôt On-la-jouer ... ils se feront un combat de roquets ...
En fait on s'en fout un peu de l'Europa... le plus important c'est surtout d'arriver a choper une place européenne durant les 3 ans qui arrivent le temps d’assainir les comptes.
Il laisse une trace dans le slip de nombreux ( supporters )!!!
Franchement il avait fait un match sérieux avant de se faire déposer sur l'action de but. Il faut lui laisser jusqu'à la fin de l'année et la prochaine fenêtre des transferts pour faire le bilan.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|8
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|1
|5
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|2
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|6
|5
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|4
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|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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