Le problème identifié, l'OM a un banc en bois

L'OM s'est incliné face au Stade Rennais ce vendredi soir en Ligue 1. Déjà la troisième défaite de suite en championnat pour la formation entraînée par Bruno Genesio.

À Rennes, l' OM s'est enfoncé un peu plus avec une nouvelle défaite au compteur. Si les Phocéens n'auront pas démérité, les Bretons auront été meilleurs dans les moments décisifs. Surtout, les hommes de Franck Haise ont pu profiter de la qualité de leur banc pour faire la différence. Et Bruno Genesio ne peut pas vraiment en dire autant... L'ancien entraîneur du LOSC déplore une nouvelle fois la profondeur de son effectif, pas au niveau selon lui pour avoir de grosses ambitions cette saison. Et ce n'est pas Pierre Ménès qui dira le contraire.

L'OM va droit dans le mur ?

Lors d'une vidéo sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, le consultant a en effet donné son avis concernant cet OM version 2026-2027. Et pour lui, les remplaçants sont le gros point noir :

« Le problème de cette équipe de Marseille, c'est que dès qu'elle va rencontrer un adversaire d'un bon niveau, elle va se heurter. Le problème n'est pas tant l'équipe qui commence le match... ce sont les rentrants. Si tu fais sortir Paixao, Aguerd et Gouiri, inévitablement, tu affaiblis grandement ton équipe. Cela va être un problème pour Genesio.

C'est la troisième défaite consécutive. Le prochain match est face au PSG. Pas certain que ce soit avec eux que ça va s'arranger. Le problème marseillais est compliqué et ça n'est pas surprenant. L'équipe fait avec les moyens du bord et ça se résume à deux joueurs. »

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM accueillera donc le PSG au Stade Vélodrome. Un Classique déjà très important pour la formation phocéenne. Avant cela, les hommes de Bruno Genesio iront en Turquie pour affronter le Besiktas, une équipe en forme pour ses débuts en Ligue Europa. On en saura encore plus sur la situation à Marseille après ces deux matchs sous pression