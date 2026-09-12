Kita pense à vendre Nantes et racheter un autre club

Le FC Nantes traverse une crise profonde et Waldemar Kita pourrait enfin être tenté de lâcher le club. Le Polonais aurait même un plan précis en tête...

Nantes , on espère doucement mais sûrement remonter la pente. Les Canaris ont récemment connu leur premier succès de la saison en Ligue 2 . De quoi pouvoir entrevoir un avenir meilleur en championnat. Mais le mal reste profond au regard des dissensions actuelles au club. Les fans veulent notamment le départ de Waldemar Kita, réticent jusque-là à écouter les offres pour vendre le club nantais. Mais tout pourrait prochainement changer chez les Canaris...

Kita s'est fait une raison ?

Lors d'une interview accordée à Presse Océan, le propriétaire du FC Nantes a en effet avoué qu'une vente pourrait bientôt se faire, ayant envie d'investir ailleurs : « J’ai toujours dit que s’il y a des propositions, on se mettra autour d’une table, on discutera. (...) Mais rien n’est fait, rien n’est sérieux. (...) Il est normal que je puisse éprouver un certain ras-le-bol.

Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Peut-être ne suis-je pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin. J’essaie d’être dans l’humain, que le club soit familial, etc. Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main… Je ne suis pas à un mois ou deux près, voire à une année. Peut-être que j’achèterai un autre club… Quand on est cinglé, on l’est jusqu’au bout. »

À noter que Waldemar Kita estimerait à 200 millions d’euros les dépenses effectuées depuis sa venue à Nantes, en 2007. Le prix de vente du club n'est pas connu, mais la récente relégation du club en Ligue 2 a encore un peu plus fait baisser sa cote. Les fans de Nantes sont en tout cas fixés : leur institution est plus que jamais sur le marché. Au bon investisseur d'arriver pour rafler enfin la mise. Et c'est sans doute le plus dur dans ce dossier.