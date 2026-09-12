Kita

Kita pense à vendre Nantes et racheter un autre club

FC Nantes12 sept. , 13:00
parHadrien Rivayrand
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Le FC Nantes traverse une crise profonde et Waldemar Kita pourrait enfin être tenté de lâcher le club. Le Polonais aurait même un plan précis en tête...
À Nantes, on espère doucement mais sûrement remonter la pente. Les Canaris ont récemment connu leur premier succès de la saison en Ligue 2. De quoi pouvoir entrevoir un avenir meilleur en championnat. Mais le mal reste profond au regard des dissensions actuelles au club. Les fans veulent notamment le départ de Waldemar Kita, réticent jusque-là à écouter les offres pour vendre le club nantais. Mais tout pourrait prochainement changer chez les Canaris...

Kita s'est fait une raison ? 

Lors d'une interview accordée à Presse Océan, le propriétaire du FC Nantes a en effet avoué qu'une vente pourrait bientôt se faire, ayant envie d'investir ailleurs : « J’ai toujours dit que s’il y a des propositions, on se mettra autour d’une table, on discutera. (...) Mais rien n’est fait, rien n’est sérieux. (...) Il est normal que je puisse éprouver un certain ras-le-bol.
Je me pose beaucoup de questions à mon égard. Peut-être ne suis-je pas fait pour ça. La passion va peut-être trop loin. J’essaie d’être dans l’humain, que le club soit familial, etc. Aujourd’hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main… Je ne suis pas à un mois ou deux près, voire à une année. Peut-être que j’achèterai un autre club… Quand on est cinglé, on l’est jusqu’au bout. »

Lire aussi

Poirier au cœur d’un clash, ça chauffe à NantesPoirier au cœur d’un clash, ça chauffe à Nantes
À noter que Waldemar Kita estimerait à 200 millions d’euros les dépenses effectuées depuis sa venue à Nantes, en 2007. Le prix de vente du club n'est pas connu, mais la récente relégation du club en Ligue 2 a encore un peu plus fait baisser sa cote. Les fans de Nantes sont en tout cas fixés : leur institution est plus que jamais sur le marché. Au bon investisseur d'arriver pour rafler enfin la mise. Et c'est sans doute le plus dur dans ce dossier.
Articles Recommandés
Luis Enrique Agace Par Le Defaut De Cette Recrue A 55 Me
PSG

Luis Enrique agacé par le défaut de cette recrue à 55 ME

Le Probleme Identifie Lom A Un Banc En Bois
OM

Le problème identifié, l'OM a un banc en bois

Canal Bein Et Dazn Tentent Une Operation A 15 Milliard Deuros
TV

Canal+, BeIN et DAZN tentent une opération à 1,5 milliard d'euros

Balerdi Remplacant Lom Tremble Pour Ses 13 Me
OM

Balerdi remplaçant, l'OM tremble pour ses 13 ME

Fil Info

12 sept. , 15:00
Luis Enrique agacé par le défaut de cette recrue à 55 ME
12 sept. , 14:30
Le problème identifié, l'OM a un banc en bois
12 sept. , 14:00
Canal+, BeIN et DAZN tentent une opération à 1,5 milliard d'euros
12 sept. , 13:30
Balerdi remplaçant, l'OM tremble pour ses 13 ME
12 sept. , 12:40
OL : Nakamura, les Lyonnais sont prévenus
12 sept. , 12:20
Olise au PSG cet hiver, le Bayern prend la parole
12 sept. , 12:00
McCourt poussé à vendre l’OM, la pression monte
12 sept. , 11:30
45 minutes en Ligue 1, Rennes en veut 20 ME
12 sept. , 11:00
Zabarnyi met le PSG dans l'embarras

Derniers commentaires

OL : Michele Kang économise 65 ME, c'est brutal

Pour gagner de l'argent y a un moyen simple : vous taxez Sergio33 de 1€ a chaque commentaire débile. A ce tarif vous allez vite vous refaire la cerise ! D'ailleurs il est où ce trouve du cul ? Ah oui...sur les articles des autres clubs 😂😂

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

Envoie lui plutôt On-la-jouer ... ils se feront un combat de roquets ...

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

En fait on s'en fout un peu de l'Europa... le plus important c'est surtout d'arriver a choper une place européenne durant les 3 ans qui arrivent le temps d’assainir les comptes.

Balerdi remplaçant, l'OM tremble pour ses 13 ME

Il laisse une trace dans le slip de nombreux ( supporters )!!!

Zabarnyi met le PSG dans l'embarras

Franchement il avait fait un match sérieux avant de se faire déposer sur l'action de but. Il faut lui laisser jusqu'à la fin de l'année et la prochaine fenêtre des transferts pour faire le bilan.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Rennes logo
Rennes
104310853
2Monaco logo
Monaco
93300514
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
4Paris logo
Paris
73210624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading