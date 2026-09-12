Luis Enrique agacé par le défaut de cette recrue à 55 ME

Le PSG a recruté cet été Mika Godts en provenance de l'Ajax. Malgré quelques fulgurances, le Belge a pour le moment du mal à s'imposer dans la capitale.

Il n'est pas facile de changer de monde et Mika Godts est en train de s'en apercevoir. L'ancien de l'Ajax a eu une grosse pression sur les épaules et va notamment devoir faire oublier Bradley Barcola. Le Belge doit pour le moment se contenter de rentrer en jeu lorsque Luis Enrique fait appel à lui. L'entraîneur des doubles champions d'Europe n'est pas encore totalement satisfait de ce qu'il voit de la part du natif de Tirlemont. Ce dernier va devoir rapidement progresser s'il veut gagner du temps de jeu au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.

Godts va devoir passer la seconde

L'Équipe, le statut de remplaçant du Belge peut pour le moment facilement s'expliquer. Le staff du PSG n'est en effet pas satisfait de son joueur dans le jeu sans ballon. Luis Enrique veut que Mika Godts ait notamment plus de variété dans ses prises d'initiative. Reste à savoir si le joueur de 21 ans aura du temps de jeu ce dimanche soir en D'après les dernières informations de, le statut de remplaçant du Belge peut pour le moment facilement s'expliquer. Le staff du PSG n'est en effet pas satisfait de son joueur dans le jeu sans ballon. Luis Enrique veut que Mika Godts ait notamment plus de variété dans ses prises d'initiative. Reste à savoir si le joueur de 21 ans aura du temps de jeu ce dimanche soir en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois. Le Paris Saint-Germain doit absolument démarrer enfin sa saison en championnat. Cela passera par une victoire en Bretagne, sous peine de déjà voir son titre en Ligue 1 menacé.

Lire aussi Zabarnyi met le PSG dans l'embarras

Luis Enrique espère voir un visage conquérant et efficace de la part de ses hommes. Dans la semaine, ses troupes ont en tout cas pu reprendre confiance en balayant le Slovan Bratislava sur le score de 6 buts à 1. Pour Mika Godts, cette rencontre de championnat pourrait être l'occasion de montrer qu'il peut apporter au collectif parisien. Le Belge sait que la concurrence est forte dans la capitale et qu'il devra saisir la moindre opportunité pour convaincre son entraîneur.