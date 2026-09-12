EdF : Une grosse surprise italienne dans la liste de Zidane

EdF : Une grosse surprise italienne dans la liste de Zidane

Equipe de France12 sept. , 15:30
parCorentin Facy
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Taulier de Cesc Fabregas à Côme où il est capitaine, Lucas Da Cunha a lui aussi reçu une pré-convocation de la part de Zinedine Zidane à une semaine de la première liste du nouveau sélectionneur de la France.
L’ère Zinedine Zidane est sur le point de démarrer. Le successeur de Didier Deschamps va communiquer vendredi prochain sa liste de joueurs retenus pour les quatre matchs de Ligue des Nations face à la Turquie, l’Italie et la Belgique deux fois. Des surprises sont attendues au vu de l’identité de certains joueurs pré-sélectionnés par l’ex-entraîneur du Real Madrid, qui a notamment Matthieu Udol, Ismaëlo Ganiou, Pablo Pagis, Esteban Lepaul, Andy Diouf et Enzo Le Fée dans ses petits papiers.
Un autre joueur jamais appelé par Didier Deschamps jusqu’à présent est apprécié de Zinedine Zidane et de son staff. Selon les informations du Parisien, Lucas Da Cunha fait également partie des joueurs qui ont reçu une pré-convocation à une semaine de la liste définitive pour les matchs de septembre et octobre. Cité comme une cible de l’OM l’été dernier, l’ancien Rennais est un cadre de Cesc Fabregas à Côme, où il est titulaire indiscutable mais aussi capitaine. La saison passée, le milieu de terrain de 25 ans a joué 42 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 8 buts et 5 passes décisives.

Da Cunha dans la liste de Zidane vendredi ?

International U19 avec la France, Lucas Da Cunha n’a plus porté le maillot Bleu depuis six ans. Il reste maintenant à voir si celui qui est sous contrat avec Côme jusqu’en juin 2031 parviendra à se faire une place dans un entrejeu très concurrentiel en équipe de France. Zaïre-Emery, Rabiot, Tchouaméni, Camavinga ou encore Koné pourraient eux aussi faire partie des joueurs appréciés par Zinedine Zidane dans l’entrejeu. Premiers éléments de réponse vendredi prochain avec l’annonce, à 18 heures, de la liste du sélectionneur de l’équipe de France.

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Derniers commentaires

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GENESIO s' est fait piéger par richard et lorenzi, du coup il est dégoûté et je pense que ça ne se fait pas, ils ont mis le club dans une situation encore plus compliqué, sur le match d hier je trouve qu'en première mi temps l 'om aurait dû mené aux moins 2/0 avant la pause.Gomes il faut qu'il cadre ses frappes..c est lui qui coute le match a l om.

OM : La direction n’en peut plus de Genesio

La source qui a elle-même une source promet que sa source à dit que.... selon Walid... Gamin on avait un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. On y est. Genesio fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et perso je vois si jeu. C'est limité à certains postes mais ça on le savait. Donc va falloir arrêter de chialer toutes les semaines. Il faut absolument lui donner du temps.

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Ça sent déjà la fin! Il a compris qu’il n’aura pas un effectif de qualité et même risque de perde ces 2 derniers bon éléments en mercato d’hiver

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Vue le budget si marseille fini. pas dans les 3 premiers et demi c3 minimum c est année gâchée

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C est sur, il n empêche que ça recrute bien, mais faudrait pas se rater sinon cata

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