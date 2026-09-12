Nantes retombe dans ses travers

OM : La direction n’en peut plus de Genesio

GENESIO s' est fait piéger par richard et lorenzi, du coup il est dégoûté et je pense que ça ne se fait pas, ils ont mis le club dans une situation encore plus compliqué, sur le match d hier je trouve qu'en première mi temps l 'om aurait dû mené aux moins 2/0 avant la pause.Gomes il faut qu'il cadre ses frappes..c est lui qui coute le match a l om.