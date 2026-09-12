Les points arrivent, il annonce le décollage de l’OM

Les défaites s'enchainent pour l'OM, qui a surtout joué des équipes du haut de tableau. Entre le jeu présenté et des matchs plus abordables, il y a de quoi y croire pour la formation de Bruno Genesio.

Trois défaites de rang pour l’Olympique de Marseille, qui a subi la loi de Rennes ce vendredi soir sans faire un mauvais match non plus. Mais l’effectif est clairement trop juste et les Marseillais payent les nombreux départs enregistrés cet été. La suite de la saison s’annonce compliquée, car Bruno Genesio n’a pas beaucoup de choix à faire dans son effectif, et aucun renfort ne devrait arriver, ni comme joker, et peut-être pas non plus au mercato hivernal.

L'OM a affronté du lourd, Acherchour le rappelle

Avoir conservé quelques éléments forts ne suffit pas, et l’inquiétude grimpe à l’OM devant ce début de saison avec trois points sur 12 possibles. Pourtant, Walid Acherchour veut voir du positif dans les derniers matchs du club provençal, qui n’a jamais abdiqué et a même montré des choses intéressantes. Pour le consultant de RMC, cela devrait finir par payer contre des formations moins solides que le Paris FC, Rennes ou Monaco, qui occupent toutes le haut du tableau en Ligue 1

« Je ne vais pas faire de reproches à l’Olympique de Marseille, avec la situation qu’on connaît. Avec ce que j’ai vu sur la première demi-heure, où je m’attendais à un milieu rennais qui allait bouffer l’équipe marseillaise, et voir un OM recroquevillé dans sa surface de réparation. Et bien, j’ai vu tout le contraire. Maintenant, on est conscient que cette équipe, physiquement et athlétiquement, est à la ramasse. Ce match, dans sa globalité, est inquiétant pour la suite. Mais, sur la première heure de jeu, il y a plus que match. Dans le rapport de force, face à une équipe de Rennes qui va faire top 3 selon ce qu’on nous dit, je suis plus déçu de Rennes sur la première partie de match, que de Marseille. Avec le niveau montré contre Monaco, contre le PFC, et surtout même contre Rennes sur la première demi-heure, l’OM va faire des points en Ligue 1 », a assuré Walid Acherchour, dans un rare discours un peu optimiste autour de l’OM en ce moment.