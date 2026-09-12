OL : Michele Kang économise 65 ME, c'est brutal

OL : Michele Kang économise 65 ME, c'est brutal

OL12 sept. , 8:40
parGuillaume Conte
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Le train de vie de l'OL a radicalement changé depuis un an, avec l'arrivée de Michele Kang pour réduire les dépenses dans absolument tous les domaines.
Un an après avoir évité une relégation administrative en Ligue 2 qui commençait à devenir envisagée, l’Olympique Lyonnais va mieux sur le plan sportif et financier. Michele Kang a repris les commandes du club et mène une politique assez drastique sur le plan économique, même si cela n’empêche pas Matthieu Louis-Jean d’avoir les mains libres pour tenter des coups afin de renforcer l’équipe de Paulo Fonseca.
Mais chaque sou compte et les révélations de L’Equipe sur la santé financière et la volonté d’économiser permettent de s’en rendre compte. Il n’y a ainsi aucune petite économie et tous les moyens sont bons pour les dirigeants pour ne pas faire gonfler l’enveloppe des dépenses. Les exemples sont nombreux sur ces derniers mois, et cela semble tellement loin des habitudes de fonctionnement d’un club ambitieux de Ligue 1 que cela peut surprendre.

Une masse salariale baissée de 65 ME

Si le parking relais Euroexpo est passé de gratuit à 12,50 euros par voiture cet été, c’est parce que le club ne voulait plus prendre en charge cette dépense, quitte à faire grogner les supporters pour qui cela a clairement un coût supplémentaire sur le billet. De même, pour la signature de Keito Nakamura, alors que l’OL s’occupe du transport du joueur en avion privé d’habitude, c’est un van qui a emmené le Japonais de Reims à Lyon, pour une économie de 15.000 euros au passage. Même chose pour les invitations aux personnalités locales ou figures politiques, qui ont été coupées par dizaines cet été. Le tri est fait, même si cela ne dérange pas un ancien joueur du club, impeccable à ce niveau. « Et tout le monde n'est pas Bafétimbi Gomis : l'ex-attaquant du club insiste à l'inverse pour payer lui-même ses places en President Box, où il vient souvent en famille », précise L’Equipe.
Les campagnes de marketing ou de communication sont toutes internalisées, pour limiter les dépenses, et la masse salariale totale du club est ainsi, en deux ans, passée de 120 millions d’euros par an, à 55 millions d’euros. Soit la 8e de Ligue 1. Autant dire que l’OL est clairement rentré dans le rang, même si cela ne l’empêche pas d’être ambitieux cette saison.
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Derniers commentaires

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bub , 1000 euros , tu en es certain !

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Laisse lui le temps de monter son équipe et de retrouver certains éléments blessés ou en retour de blessure.

Alerte à l’OM, Genesio appelle à l’aide

Oui je pense que Genesio fait du bon boulot avec l'effectif a sa disposition. L'OM a de la chance de l'avoir et l'effectif, même si limite, semble au moins mouiller le maillot en faisant ce qu'il peut

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Elle ne veut pas se présenter à la présidentielle Michele Kang pour réduire les dépenses de l'état ?

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Oui il s'est fait enflé car on lui a mentit par omission, oui il est dans une galère. Mais il fait du bon boulot compte-tenu de la situation. Il y a eu une grosse différence contre Rennes par rapport au PFC et Monaco. Vu la matière et le contexte, il s'en sort bien donc par le haut avec le boulot qu'il produit.

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