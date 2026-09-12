Balerdi remplaçant, l'OM tremble pour ses 13 ME

Leonardo Balerdi a fait ses adieux officiels à l'OM ce week-end dans un message sur Instagram. Mais le défenseur argentin n'est pas encore définitivement parti, son transfert définitif à la Roma n'étant pas assuré.

Sifflé pour ses dernières apparitions au Vélodrome lors des matchs de préparation, Leonardo Balerdi a fini par prendre la porte. Une solution à l’arrache a été trouvée avec l’AS Roma pour sa venue en Italie. Alors que Pablo Longoria n’hésitait pas à afficher un prix de 25 millions d’euros minimum pour son défenseur argentin, le fait que l’OM soit obligé de vendre et son niveau affiché la saison dernière ont rendu son départ beaucoup moins intéressant.

Le temps de jeu de Balerdi en question

L’OM a mis sur pied un prêt payant d’un million d’euros, avec une option d’achat à 13 millions d’euros. Cette option est soumise à deux conditions. La première est de voir l’AS Roma se qualifier pour l’Europa League au minimum en fin de saison, ce qui semble largement jouable vu le très bon début de saison des Giallorossi, leaders de Serie A . La seconde est en fonction du temps de jeu de l’Argentin affirme L’Equipe. Les détails ne sont pas connus, mais une utilisation régulière de l’Argentin sera nécessaire pour faire valider cet achat définitif.

Arrivé tardivement, Leonardo Balerdi n’a pour le moment pas réussi à s’imposer. Il a joué 16 minutes contre Fenerbahçe en Ligue des Champions, est resté sur le banc pour le match contre Lecce, et a disputé 23 minutes contre Bergame. Avec une équipe qui tourne très bien et des joueurs comme Mancini, Ndicka et Hermoso qui donnent satisfaction à l’entraineur GianPiero Gasperini, l’ancien joueur de l’OM va pour le moment attendre son tour en ce début de saison. Mais la possibilité de le voir revenir à Marseille au mois de juin existe, et elle sera encore plus importante s’il n’arrive pas à s’imposer à la Roma.

En attendant, Leonardo Balerdi ne se voit clairement pas revenir, et il a fait ses adieux officiels à l’OM ce week-end dans un message sur les réseaux sociaux. « Je quitte ma maison, un lieu spécial, un endroit qui aura une place dans mon coeur pour toute ma vie. De ce jeune homme de 21 ans qui n'avait que quelques matches professionnels à son actif jusqu'au jour où j'ai eu la chance et la fierté de devenir capitaine de cette grande institution et de revêtir à 200 reprises sa tunique si particulière pour moi », a notamment lancé l’Argentin, qui va laisser une trace très contrastée de son passage à l’OM. Mais qui n’est peut-être pas terminé.