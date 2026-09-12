Strasbourg - Monaco : Les compos (17h15 sur Ligue 1+)

La source qui a elle-même une source promet que sa source à dit que.... selon Walid... Gamin on avait un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. On y est. Genesio fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et perso je vois si jeu. C'est limité à certains postes mais ça on le savait. Donc va falloir arrêter de chialer toutes les semaines. Il faut absolument lui donner du temps.
Ça sent déjà la fin! Il a compris qu’il n’aura pas un effectif de qualité et même risque de perde ces 2 derniers bon éléments en mercato d’hiver
Vue le budget si marseille fini. pas dans les 3 premiers et demi c3 minimum c est année gâchée
C est sur, il n empêche que ça recrute bien, mais faudrait pas se rater sinon cata
J’espère qu’il va débrider son jeu avec nous.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
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|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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