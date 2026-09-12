Strasbourg - Monaco : Les compos (17h15 sur Ligue 1+)

OM : La direction n’en peut plus de Genesio

La source qui a elle-même une source promet que sa source à dit que.... selon Walid... Gamin on avait un jeu qui s'appelait le téléphone arabe. On y est. Genesio fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et perso je vois si jeu. C'est limité à certains postes mais ça on le savait. Donc va falloir arrêter de chialer toutes les semaines. Il faut absolument lui donner du temps.