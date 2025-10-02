ICONSPORT_272201_0246

« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL

OL02 oct. , 16:00
parGuillaume Conte
0
Le nouvel OL qui s'impose 1-0 à chaque match, c'est le fruit du gros travail lancé par Paulo Fonseca dès cet été. 
Autrefois porté par le génie de ses pépites offensives, l’Olympique Lyonnais s’est trouvé une autre arme pour enchainer les victoires cette saison. Paulo Fonseca ne l’a pas caché, il a axé sa préparation d’avant-saison sur l’efficacité défensive et la volonté collective de protéger son but, même si cela peut aussi se faire en conservant le ballon. Une vraie réussite pour le moment puisque, que ce soit avec Rémy Descamps ou avec Dominik Greif, l’OL enchaine les matchs sans prendre de buts. En dehors du craquage à Rennes en fin de match, Lyon n’a tout simplement encaissé que deux buts en 6 matchs, en comptant la victoire en Europa League. 
Le travail, c'est un truc incroyable
- Moussa Niakhaté, Olympique Lyonnais
Une solidité qui fait plaisir au patron de la défense, Moussa Niakhaté, impressionnant depuis le début de la saison. Et cette exigence, le Sénégalais affirme l’avoir depuis le premier jour de la préparation. Au point de revenir, dans une interview pour Olympique et Lyonnais, sur l’avant-saison et les buts encaissés contre le Bayern Munich ou Getafe, qu’il est pas loin de contester deux mois après les faits. 

Loading