« Avec la VAR », la géniale obsession de l’OL

Le nouvel OL qui s'impose 1-0 à chaque match, c'est le fruit du gros travail lancé par Paulo Fonseca dès cet été.

Autrefois porté par le génie de ses pépites offensives, l’Olympique Lyonnais s’est trouvé une autre arme pour enchainer les victoires cette saison. Paulo Fonseca ne l’a pas caché, il a axé sa préparation d’avant-saison sur l’efficacité défensive et la volonté collective de protéger son but, même si cela peut aussi se faire en conservant le ballon. Une vraie réussite pour le moment puisque, que ce soit avec Rémy Descamps ou avec Dominik Greif, l’OL enchaine les matchs sans prendre de buts. En dehors du craquage à Rennes en fin de match, Lyon n’a tout simplement encaissé que deux buts en 6 matchs, en comptant la victoire en Europa League.

Le travail, c'est un truc incroyable - Moussa Niakhaté, Olympique Lyonnais

Une solidité qui fait plaisir au patron de la défense, Moussa Niakhaté, impressionnant depuis le début de la saison. Et cette exigence, le Sénégalais affirme l’avoir depuis le premier jour de la préparation. Au point de revenir, dans une interview pour Olympique et Lyonnais, sur l’avant-saison et les buts encaissés contre le Bayern Munich ou Getafe, qu’il est pas loin de contester deux mois après les faits.

« Le travail, c'est un truc incroyable (sourire). On a eu six semaines pour peaufiner ça. Je sais que le staff a énormément bossé durant les vacances à analyser pourquoi on était si perméable, pourquoi on prenait autant de buts. Et ils nous ont fait part de leurs opinions et de leurs constats dès qu'on est revenus en préparation. Donc, on a vraiment énormément bossé, avec beaucoup de répétitions. Ce n'est pas ce qu'on ai me le plus, mais c'est ce qu'on a répété et répété. On prend des buts juste au Bayern. On prend deux buts et il faut voir les buts. Avec la VAR, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit valable. Il y a un penalty contre Getafe, autrement, il n'y a que des clean sheets », a lancé l'ancien de Nottingham Forest, pour qui tout le monde se donne vraiment à fond pour défendre cette saison grâce aux corrections effectuées cet été par Paulo Fonseca.