L'OL inarrêtable, il y a un gros danger

OL02 oct. , 10:00
parMehdi Lunay
Après Lens et l'OM, Lille a été la nouvelle victime des tueurs froids lyonnais. Solide derrière et efficace devant, l'Olympique Lyonnais continue d'écœurer ses adversaires avec sa tactique atypique. Cependant, il va vite falloir dénicher un plan B pour continuer à gagner.
Si Nantes avait ébloui le championnat de France 1995 avec son jeu offensif et son fameux tarif maison 3-0, l'Olympique Lyonnais version 2025-2026 sait être aussi redoutable avec une note moins salée pour les adversaires. Les Gones enchaînent les succès 1-0 depuis la reprise (4 en Ligue 1, 5 toutes compétitions confondues). Paulo Fonseca mise sur un bloc équipe bien organisé avec un duo Niakhaté-Mata infranchissable en défense. Devant, sans attaquant, l'OL sait profiter de ses rares occasions comme Tyler Morton à Lille dimanche.

L'OL va devenir prévisible 

Cette dynamique fascine autant qu'elle inquiète les supporters rhodaniens. Ces derniers apprécient l'état d'esprit de leur jeune équipe, laquelle fait preuve de maturité tactique et psychologique. Cependant, ils savent aussi que le contenu offensif ne pourra pas rester aussi pauvre que contre Utrecht et Lille pour continuer cette fabuleuse série de résultats. Une peur partagée par Nicolas Puydebois, l'ancien gardien de l'Olympique Lyonnais.
Consultant pour l'émission Tant qu'il y aura des Gones, il appelle Paulo Fonseca à varier son approche tactique. Le jeu lyonnais est de plus en plus lisible selon lui comme en témoigne le match LOSC-OL. « Les adversaires commencent à nous connaître. Il y a la vidéo et il va donc falloir trouver des solutions pour continuer à surprendre », a t-il lâché. L'entraîneur portugais pourra t-il faire autrement ? Pas simple puisque les difficultés se sont vraiment accentuées au départ de Georges Mikautadze au mercato. Martin Satriano peinant à peser sur les défenses adverses, l'OL devra sans doute plus miser sur Pavel Sulc voire sur les jeunes Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe.
