Transfert à l'OL annulé, ce joueur est fou de rage

Il suit le chemin de Vinicuis , dans la contreverse , oubliant parfois-souvent le terrain .
Ce qui est certain c'est que le foot n'existe plus a Marseille depuis qu'il n'y a plus l'argent et la corruption de Tapie pour gagner des matchs: 1 L1 et 0 coupe de France en 33 années... 🤣😂🤣
En fait y'a que chez toi que la banlieue c'est une insulte... Mais à la fin qui est champion d'Europe?
Ah le ZgegRoi dans toute sa splendeur 🤣 Toujours à raconter de la m.
Franchement, y'a pas débat, il n'est pas hors jeu, ça se voit au ralenti et c'est confirmé par la 3D de la VAR.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Meilleure équipe de la journée, meilleur entraîneur, le RC Lens, réduit à dix dès la première minute à Rennes dimanche, place aussi deux joueurs dans le onze type de la 6e journée de Ligue 1 ➡️ l.lequipe.fr/hWb