Transfert à l'OL annulé, ce joueur est fou de rage

OL02 oct. , 8:40
parMehdi Lunay
Taulier de l'Olympique Lyonnais cette saison, Nicolas Tagliafico a pourtant été tout proche de s'en aller cet été. En fin de contrat, il a étudié le marché européen avant de signer un nouveau contrat chez les Gones. Une volte-face qui a frustré une cible lyonnaise en Pologne.
Co-leader de Ligue 1 avec le PSG, l'Olympique Lyonnais est la grande satisfaction du début de saison en France. Les Gones impressionnent les observateurs par leur jeu collectif huilé, porté par de jeunes talents inconnus il y a peu (Morton, Merah, Moreira etc.). Ces pépites sont bien aidées par les tauliers expérimentés présents à leurs côtés. C'est notamment le cas de Nicolas Tagliafico. Fiable défensivement, le latéral argentin possède le vice nécessaire pour soulager son équipe sous pression comme à Lille dimanche. Incroyable de se dire qu'il devait s'en aller cet été alors que son contrat expirait à Lyon.

Un latéral portugais regrette l'OL

Libre début juillet, Tagliafico n'a finalement reçu aucune offre convenable et a préféré poursuivre l'aventure dans le Rhône. L'OL ne s'en plaint pas mais Ruben Vinagre pleure cette décision de son côté. Le latéral portugais du Legia Varsovie était sur les tablettes de Lyon en cas de départ du champion du monde argentin. Le scénario du mercato le laisse très amer selon les informations du média polonais Kanał Sportowy
Ruben Vinagre voulait signer à l'Olympique Lyonnais et il affiche clairement son « mécontentement » d’avoir raté ce transfert de rêve. Resté en Pologne, il aurait voulu retrouver un championnat du top 5 européen et notamment la Ligue 1. Il y a 10 ans, il appartenait à Monaco avant de traverser l'Europe (Wolverhampton, Olympiakos, Sporting Portugal ou encore Everton). Surtout, il aurait côtoyé son compatriote Paulo Fonseca, présent sur le banc lyonnais. Le joueur de 26 ans aurait été un renfort d'expérience non négligeable pour l'OL mais le duo Tagliafico-Abner à gauche fait largement le travail pour le moment.
