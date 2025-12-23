LdC : La Barça tue le suspense, le PSG va faire le doublé

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain fait office de grand favori à sa propre succession selon Pedri, milieu de terrain phare du FC Barcelone.

Que dire de plus sur l'année 2025 du Paris Saint-Germain ? Que Luis Enrique et ses joueurs auraient pu faire l'effort de remporter la Coupe du monde des clubs ? Car manquer la finale face à Chelsea a finalement privé le club francilien d'un septuplé inédit. En réalité, ce qui importe surtout les supporters parisiens, au final, c'est d'avoir enfin glané le précieux sésame : la Ligue des champions.

En amont de cette édition 2025-2026 de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les statistiques d'Opta plaçaient le PSG en tant que troisième favori au sacre final en mai 2026. Toutefois, pour Pedri, pas de place aux mathématiques. Le tenant du titre est clairement le grand favori à sa propre succession.

Le PSG, grand favori selon Pedri

Dans un entretien accordé à Esquire, Pedri, le milieu de terrain vedette du FC Barcelone, a évoqué ses objectifs à court terme. L'occasion pour lui de parler de la Ligue des champions et des favoris à ses yeux. « Ce ne sera pas facile, mais j’espère réitérer le triplé à domicile de l’an dernier et remporter la Ligue des champions. Qui sont les favoris ? Le PSG avant tout, puis Arsenal, Manchester City et le Real Madrid », a déclaré le natif des Canaries.

Après la sixième journée de la phase de championnat de la Ligue des champions cette saison, le Paris Saint-Germain est toujours troisième au classement des favoris selon le superordinateur Opta (14%). Devant le tenant du titre se trouvent Arsenal (22%), toujours considéré comme le grand favori incontestable, et le Bayern Munich (14%), tandis que le FC Barcelone, le club de Pedri, est le cinquième favori (7%).