Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

L'OL veut se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. Endrick pourrait bien rallier le Rhône en provenance du Real Madrid.

L' Olympique Lyonnais a considérablement revu ses moyens à la baisse l'été dernier. Des gros salaires sont partis et des joueurs moins confirmés sont arrivés. Pour le moment, Paulo Fonseca fait du très bon travail dans le Rhône. Mais les récentes blessures à l' OL vont pousser les Gones à recruter cet hiver lors du marché des transferts. Les pensionnaires du Groupama Stadium ne pourront en revanche pas faire de folies. Ce n'est pas pour autant que des grands noms ne sont pas visés. Pas mal de sources s'accordent d'ailleurs à dire qu'Endrick arrivera en prêt son option d'achat à l'OL lors du mercato hivernal.

Endrick à l'OL, problème en vue ?

Selon les informations de The Athletic, ce n'est pas aussi simple. En effet, le Real Madrid n'a toujours pas pris de décision concernant Endrick, allant donc dans le sens contraire de ce qui était dit auparavant dans ce dossier. Ce week-end, Endrick est même entré en jeu à la place de Kylian Mbappé lors de la réception de Valence en Liga. Reste à savoir si Xabi Alonso lui donnera encore du temps de jeu, notamment lors des rencontres importantes.

Car Endrick veut du temps de jeu pour assurer sa place avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde. Le Brésilien souhaite toujours quitter provisoirement le Real Madrid. Mais il n'est jamais évident de partir d'un tel club. Ce mardi soir en Ligue des champions, les Espagnols seront en déplacement à Liverpool. Endrick pourrait avoir une chance à jouer. Sinon, son départ se ferait de plus en plus proche. Sachant qu'à l'OL, l'ancien de Palmeiras ne manquerait pas d'occasions de jouer, qui plus est dans une équipe en transition et qui fait jouer les jeunes.