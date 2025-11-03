ICONSPORT_275056_0038
Endrick

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

OL03 nov. , 18:00
parHadrien Rivayrand
2
L'OL veut se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. Endrick pourrait bien rallier le Rhône en provenance du Real Madrid.
L'Olympique Lyonnais a considérablement revu ses moyens à la baisse l'été dernier. Des gros salaires sont partis et des joueurs moins confirmés sont arrivés. Pour le moment, Paulo Fonseca fait du très bon travail dans le Rhône. Mais les récentes blessures à l'OL vont pousser les Gones à recruter cet hiver lors du marché des transferts. Les pensionnaires du Groupama Stadium ne pourront en revanche pas faire de folies. Ce n'est pas pour autant que des grands noms ne sont pas visés. Pas mal de sources s'accordent d'ailleurs à dire qu'Endrick arrivera en prêt son option d'achat à l'OL lors du mercato hivernal.

Endrick à l'OL, problème en vue ?

Selon les informations de The Athletic, ce n'est pas aussi simple. En effet, le Real Madrid n'a toujours pas pris de décision concernant Endrick, allant donc dans le sens contraire de ce qui était dit auparavant dans ce dossier. Ce week-end, Endrick est même entré en jeu à la place de Kylian Mbappé lors de la réception de Valence en Liga. Reste à savoir si Xabi Alonso lui donnera encore du temps de jeu, notamment lors des rencontres importantes.

Lire aussi

L’OL va défier le PSG à son propre jeuL’OL va défier le PSG à son propre jeu
Car Endrick veut du temps de jeu pour assurer sa place avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde. Le Brésilien souhaite toujours quitter provisoirement le Real Madrid. Mais il n'est jamais évident de partir d'un tel club. Ce mardi soir en Ligue des champions, les Espagnols seront en déplacement à Liverpool. Endrick pourrait avoir une chance à jouer. Sinon, son départ se ferait de plus en plus proche. Sachant qu'à l'OL, l'ancien de Palmeiras ne manquerait pas d'occasions de jouer, qui plus est dans une équipe en transition et qui fait jouer les jeunes.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271045_0016
Liga

Harry Kane dit oui, le Barça refait le coup au Bayern

ICONSPORT_263636_0088
Paris Sportifs

Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne

ICONSPORT_275905_0007
PSG

Camavinga future star du PSG, le Qatar fait une offre

Fil Info

17:30
Harry Kane dit oui, le Barça refait le coup au Bayern
17:10
Pronostic PSG – Bayern : les meilleures cotes avec Parions Sport en Ligne
17:00
Camavinga future star du PSG, le Qatar fait une offre
16:30
En pleine polémique, il va arbitrer PSG-Bayern
16:10
Monaco sans Diatta et Fati contre Bodo/Glimt
16:00
L’OL va défier le PSG à son propre jeu
15:30
Rennes : Habib Beye toujours sur un siège éjectable ?
15:10
Le Bayern Munich arrive à Paris avec un groupe sans surprise

Derniers commentaires

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

Il finira à l’OM

Endrick et l’OL, Madrid change brutalement d'avis

À quel moment ils changent d avis ? Le réal ne s est jamais prononcé sur cette rumeur !

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

blablabla

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Là je suis d'accord . Avec la carcasse qu'il a je pense que physiquement il doit déployer plus d'energie pour se déplacer que la majorité des joueurs

OL : Pierre Ménès atomise « l’insupportable » Tolisso

Faux il le fait à tous les matchs.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading