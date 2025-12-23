ASSE : Eirik Horneland terriblement déçu pour Saint-Etienne

Désormais troisième de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne est encore loin d'être assurée de remonter en Ligue 1, là où tout le monde l'attend. Pour Eirik Horneland, la présence des Verts en deuxième division est une anomalie en tout point.

Avec le rachat de Saint-Etienne , Kilmer Sports ne s'attendait probablement pas à connaître un début d'aventure aussi délicat. Dès la première saison, les Verts ont sombré en Ligue 1 et sont retombés en deuxième division. Et malgré 25 millions d'euros dépensés lors du mercato estival 2025, soit trois fois plus que les 17 autres clubs cumulés, le club stéphanois ne roule même pas sur son championnat. Pour Eirik Horneland, l'entraineur de l'ASSE, la place de son équipe n'est nulle part ailleurs que dans l'élite du football français. Ses arguments ? L'histoire richissime du club, ses supporters toujours présents et le projet porté par les propriétaires actuels.

L'ASSE doit évoluer en Ligue 1

« Ce que je retiens également c'est que Saint-Étienne est une ville fantastique pour le foot. Il y a également une fantastique ambiance au stade Geoffroy-Guichard et même à l’extérieur avec beaucoup d'engouement autour de ce club. C’est une ville et un club qui méritent le succès, le soutien est vraiment énorme autour de l’ASSE. C'est quelque chose de vraiment fort pour un club qui a une grosse histoire. Je suis toujours confiant dans le projet, dans le fait qu’on arrive à avoir des résultats, dans l’investissement et la volonté que mettent les propriétaires. Ils ont la volonté de faire tout ce qu’il faut pour y arriver, pour remettre ce club où il doit être », a déclaré Eirik Horneland en conférence de presse.

Une belle déclaration d'amour envers un club qui continue de lui faire confiance malgré les péripéties rencontrées depuis son arrivée. Pour l'heure, Saint-Etienne compte 5 points d'écart avec la place de leader, même si les supporters stéphanois attendent même une montée directe via la deuxième place s'il le faut. Mais seulement 5 points les séparent de la 8e place à la mi-saison…