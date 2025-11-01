ICONSPORT_258213_0204
OL : De la Ligue 2 à Endrick, un Marseillais hallucine

Bien parti pour obtenir le prêt d’Endrick, l’Olympique Lyonnais surprend les observateurs. Le club rhodanien réalise un bon début de saison et s’apprête à réussir un gros coup sur le marché des transferts. Un scénario totalement impensable il y a encore quelques mois, lorsque la DNCG prononçait sa rétrogradation administrative en Ligue 2.
La tendance se confirme de jour en jour. Cantonné au banc du Real Madrid, Endrick a bien choisi l’Olympique Lyonnais pour se relancer en deuxième partie de saison. L’attaquant de 19 ans, qui s’est longtemps opposé à un départ, a fini par accepter l’idée d’un prêt au club rhodanien cet hiver. Le pensionnaire de Ligue 1 représente sa grande priorité, insiste le journaliste Fabrizio Romano, qui annonce des discussions en cours entre le clan du Merengue et les dirigeants lyonnais.
Le choix du Brésilien peut paraître étonnant compte tenu de sa cote sur le marché des transferts. Ce samedi, Foot Mercato précise qu’Endrick est convoité par des dizaines de clubs européens, sans compter les formations exotiques qui rêvent de l’accueillir. Mais à ses yeux, Lyon serait la destination parfaite sachant que la place d’avant-centre titulaire y est disponible. C’est pour lui l’opportunité rêvée d’obtenir un meilleur temps de jeu ainsi qu’une grande exposition en vue de la Coupe du monde 2026. L’Olympique Lyonnais peut donc vraiment envisager ce gros coup quelques mois après la menace de rétrogradation administrative en Ligue 2.

Même en tant que supporter de l’Olympique de Marseille, qui convoite également Endrick, Thomas Bonnavent ne peut que s’incliner. « Je place ça très, très haut dans les transferts les plus WTF que j'ai pu voir, a commenté le journaliste sur X. Et j'ai l'impression que tout colle dans ce transfert pour le Real Madrid, le joueur et surtout l'OL. Tu passes d'une rétrogradation à 19 points en L1, une première place en Ligue Europa et Endrick. Fou. » Pour certains fans lyonnais, c’est même trop beau pour être vrai.
0
Loading