Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA

Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !
Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣
En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣
Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale
Perso je n'ai lu que le titre et le sous titre. Le mec va rejouer la LDC, on fait la chasse aux gros salaires et tu voudrais qu'il revienne chez nous? Faut être cohérent 2mn.
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🚨🚨| BREAKING: The Norwegian Federation will file a 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐀𝐈𝐍𝐓 with FIFA after Donald Trump’s intervention in the Folarin Balogun affair. 🇳🇴⚖️ The Federation refuses to let this intervention go unpunished. [@thetimes]