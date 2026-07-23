Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA

L’ingérence de Donald Trump lors de la Coupe du monde pour faire retirer la suspension de Folarin Balogun n’a toujours pas été digérée par certaines fédérations. La Norvège a par exemple déposé plainte contre la FIFA.

Même si elle a parfois été enthousiasmante sur le terrain, la Coupe du monde 2026 restera surtout dans l’histoire pour ses nombreuses polémiques. Pauses fraîcheurs, mi-temps de 30 minutes en finale, arbitre non-autorisé à rester aux Etats-Unis… Le Mondial a divisé comme rarement en dehors du rectangle vert. En point d’orgue, l’ingérence lunaire de Donald Trump, le président américain, qui a réussi à faire retirer un carton rouge à Folarin Balogun, autorisé à disputer le huitième de finale contre la Belgique malgré une suspension.

Un scandale que la fédération norvégienne de football n’a pas l’intention de laisser sous silence. La preuve, une plainte a été déposée contre la FIFA. « Lorsque l'on contourne une règle de la sorte, on s'engage sur une pente glissante qui met en péril l'ensemble de la discipline. C’est inquiétant pour le football lorsque l'on compromet les règles fondamentales du jeu » a déclaré au Times la présidente de la fédération norvégienne de football Lise Klaveness. Cette dernière souhaite faire admettre au président de la FIFA Gianni Infantino que retirer la suspension de Folarin Balogun avant le match entre les Etats-Unis et la Belgique était « une erreur » et que cela ne se reproduira pas à l’avenir.

La Fédération norvégienne ne veut pas en rester là

Le Times rappelle dans son édition du jour que la suspension retirée de l’attaquant américain avait été actée par une seule personne et que la commission de discipline de la FIFA, qui compte 18 personnes, n’avait pas été concertée dans cette décision. Reste maintenant à voir quelle sera la réaction de Gianni Infantino après la plainte déposée par la fédération norvégienne contre l’instance dont il est président. Nul doute en tout cas que chez les amateurs de football, on soutiendra la démarche et le courage de Lise Klaveness tant cette décision politique a fait débat et en a écoeuré plus d’un lors de la Coupe du monde.