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OL : Mastantuono à Lyon, il tente le gros coup

OL07 juin , 14:30
parCorentin Facy
6
Après avoir accueilli Endrick en prêt lors de la seconde partie de saison 2025-2026, l’OL pourrait de nouveau toquer à la porte du Real Madrid. Cette fois dans le but de relancer Franco Mastantuono.
L’Olympique Lyonnais a réussi son coup, et Endrick aussi. Le prêt du Brésilien de janvier à mai a été très concluant pour toutes les parties. L’attaquant du Real Madrid a aidé l’OL à atteindre son objectif, celui de terminer dans le top 4 de la Ligue 1, grâce à ses buts et ses passes décisives. De son côté, l’ancienne star de Palmeiras s’est totalement relancée, avec un statut de titulaire et cela lui a permis d’être convoqué par Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde avec le Brésil.

L'OL doit tenter le prêt de Mastantuono 

Dans un monde idéal, l’Olympique Lyonnais aimerait boucler un nouveau coup « à la Endrick » lors du mercato à venir. Les excellentes relations avec le Real Madrid pourraient permettre de récupérer Franco Mastantuono pendant un an. Acheté à prix d’or à River Plate, l’international argentin ne s’est pas imposé au sein de la Casa Blanca. Un prêt d’une saison dans la capitale des Gaules serait un excellent coup pour toutes les parties selon Arthur D, créateur de contenu suivi par près de 14.000 followers sur YouTube.
« Au niveau des postes à pourvoir au mercato, le poste d’ailier droit correspond totalement. On a des doutes au niveau de l’état de forme de Nuamah donc c’est l’occasion d’aller chercher un vrai crack mondial en prêt à relancer un peu comme Endrick. Mastantuono a typiquement le profil. L’OL a de bonnes relations avec le Real qui a certainement vu qu’Endrick s’est bien relancé à Lyon, son prêt a été un vrai succès. Pour la saison prochaine, AS a annoncé que Mastantuono devrait être prêté » a d'abord lancé le spécialiste du club lyonnais avant de conclure.

Une relation idyllique avec le Real Madrid

« C’était un crack mondial à River Plate, un ailier imprévisible avec une patte gauche magnifique. Il n’a pas été suffisamment décisif au Real, c’est le moment de le prêter. L’OL est le candidat idéal. Lyon peut être en Ligue des Champions et faire de Mastantuono un titulaire indiscutable pour la saison prochaine. Ca collerait parfaitement. C’est une piste parfaite qui colle à la stratégie de vouloir faire un nouveau gros coup en prêt à la Endrick » a-t-il analysé, estimant que le prêt de Franco Mastantuono à l’OL n’était pas impossible et bénéficierait aussi bien à Lyon, au joueur argentin et au Real Madrid. Reste à voir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca valideront cette piste et tenteront le coup pour s’offrir un nouveau joueur madrilène, quelques semaines après la fin du prêt d’Endrick.

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Le Qatar est en train de tout détruire... et on voit encore des gens leur dérouler le tapis rouge. Ben ouais... ceux qui n'ont rien reçu de la part du Qatar veulent aussi en croquer ! ^^ Continuez donc à prendre ce chemin et bientôt... on rebaptisera Paris par Qatar ville. Mdr

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continuez a prendre les supporter pour des vache a lait, adieu veau vache cochon, perso je vais même pas regarder celle-ci

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le prix de Greenwood baisse de 25 millions par semaine, encore 15 jours et ils pourront l'avoir. 😂😂😂

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Que vient faire Kylian Mbappé en image dans cet article ? La stupidité n'est plus à faire ici avec votre populisme à deux balles. ^^

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toujours les mêmes bouffons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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