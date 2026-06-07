OL : Mastantuono à Lyon, il tente le gros coup

Après avoir accueilli Endrick en prêt lors de la seconde partie de saison 2025-2026, l’OL pourrait de nouveau toquer à la porte du Real Madrid. Cette fois dans le but de relancer Franco Mastantuono.

L'OL doit tenter le prêt de Mastantuono

Dans un monde idéal, l’Olympique Lyonnais aimerait boucler un nouveau coup « à la Endrick » lors du mercato à venir. Les excellentes relations avec le Real Madrid pourraient permettre de récupérer Franco Mastantuono pendant un an. Acheté à prix d’or à River Plate, l’international argentin ne s’est pas imposé au sein de la Casa Blanca. Un prêt d’une saison dans la capitale des Gaules serait un excellent coup pour toutes les parties selon Arthur D, créateur de contenu suivi par près de 14.000 followers sur YouTube.

« Au niveau des postes à pourvoir au mercato, le poste d’ailier droit correspond totalement. On a des doutes au niveau de l’état de forme de Nuamah donc c’est l’occasion d’aller chercher un vrai crack mondial en prêt à relancer un peu comme Endrick. Mastantuono a typiquement le profil. L’OL a de bonnes relations avec le Real qui a certainement vu qu’Endrick s’est bien relancé à Lyon, son prêt a été un vrai succès. Pour la saison prochaine, AS a annoncé que Mastantuono devrait être prêté » a d'abord lancé le spécialiste du club lyonnais avant de conclure.

Une relation idyllique avec le Real Madrid

« C’était un crack mondial à River Plate, un ailier imprévisible avec une patte gauche magnifique. Il n’a pas été suffisamment décisif au Real, c’est le moment de le prêter. L’OL est le candidat idéal. Lyon peut être en Ligue des Champions et faire de Mastantuono un titulaire indiscutable pour la saison prochaine. Ca collerait parfaitement. C’est une piste parfaite qui colle à la stratégie de vouloir faire un nouveau gros coup en prêt à la Endrick » a-t-il analysé, estimant que le prêt de Franco Mastantuono à l’OL n’était pas impossible et bénéficierait aussi bien à Lyon, au joueur argentin et au Real Madrid. Reste à voir si Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca valideront cette piste et tenteront le coup pour s’offrir un nouveau joueur madrilène, quelques semaines après la fin du prêt d’Endrick.