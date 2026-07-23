OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !
Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣
En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣
Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale
Perso je n'ai lu que le titre et le sous titre. Le mec va rejouer la LDC, on fait la chasse aux gros salaires et tu voudrais qu'il revienne chez nous? Faut être cohérent 2mn.
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Por fim o levantamento que está sendo feito pelo Botafogo visa identificar eventual empréstimo contraído por Textor, na pessoa física, junto ao grego Marinakkis no valor de 50M.