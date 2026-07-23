OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe
John Textor

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

OL23 juil. , 11:30
parEric Bethsy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Quelques semaines après l’éviction de John Textor, Botafogo s’interroge sur certaines opérations menées par l’Américain. L’ancien patron de l’Olympique Lyonnais est soupçonné d’avoir utilisé des ventes de joueurs pour rembourser un prêt personnel contracté auprès d’Evangelos Marinakis.
Dans la peau du plaignant ou de l’accusé, John Textor multiplie les affaires. L’Américain est notamment entré en guerre contre la présidente de l’Olympique Lyonnais Michele Kang, à qu’il reproche d’avoir mené « une conspiration pour prendre le contrôle et la propriété » du club rhodanien. L’ancien propriétaire des Gones réclame 400 millions de dollars de dommages et intérêts à celle qui lui avait succédé l’été dernier. C’est peut-être une manière de se mettre à l’abri si les choses devaient mal tourner au Brésil.
Car quelques semaines après son éviction, Botafogo s’interroge sur certaines opérations menées par John Textor. Le club de Rio de Janeiro constate que l’attaquant Igor Jesus, le défenseur central Jair Cunha et le latéral gauche Cuiabano ont été vendus à Nottingham Forest en dessous de leurs valeurs marchandes respectives. En ce qui concerne le dernier joueur cité, l’offre de Brighton à 10 millions de dollars avait été refusée, contrairement à celle de Nottingham Forest qui a conclu le transfert pour seulement 4 millions de dollars. Idem pour Jair Cunha, envoyé en Angleterre pour 10 millions de dollars alors que Botafogo pouvait en espérer le double.

Lire aussi

L’OL négocie pour réparer ce bug de l'ère TextorL’OL négocie pour réparer ce bug de l'ère Textor
Ainsi, le club brésilien soupçonne John Textor d’avoir utilisé ces ventes pour rembourser son prêt personnel contracté auprès d’Evangelos Marinakis, patron de Nottingham Forest, révèle le journaliste Thiago Veras sur la chaîne Arena Alvinegra. L’enquête interne sera sans doute menée avec précision à Botafogo, où l’on envisage aussi de poursuivre l’Américain en justice pour avoir oublié de reverser au gouvernement l'impôt sur le revenu retenu sur les salaires des employés. Une accusation de détournement de fonds dont John Textor n’avait vraiment pas besoin.
Articles Recommandés
Le Psg Lache 120 Me Pour Enzo Fernandez
PSG

Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez

Aladji Bamba
Monaco

En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME

Om Florian Thauvin De Retour Cest Valide
OM

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Carton Rouge Retire A Balogun Une Plainte Deposee Contre La Fifa
Mondial 2026

Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA

Fil Info

23 juil. , 12:20
Le PSG lâche 120 ME pour Enzo Fernandez
23 juil. , 12:10
En crise, Monaco vend son crack pour 40 ME
23 juil. , 12:00
OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé
23 juil. , 11:00
Carton rouge retiré à Balogun, une plainte déposée contre la FIFA
23 juil. , 10:40
Le PSG ou rien, Akliouche raccroche au nez de Liverpool
23 juil. , 10:20
EdF : Zinedine Zidane présenté mardi à 11 heures
23 juil. , 10:00
EdF : Kanté ne voulait pas jouer avec la France
23 juil. , 9:40
Un international sénégalais à l'OM, Genesio supplie Lorenzi
23 juil. , 9:20
L'ASSE vient de le recruter, il inquiète déjà

Derniers commentaires

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Mdr 🤣🤣 "sauvé" tu veux dire volé !! Il a rien sauvé cet escroc !

OL : Textor a volé 50 millions, l’accusation tombe

Le voleur ???? On m aurait menti ???? 🤣🤣🤣🤣

OL : Openda à Lyon, le coup tordu de la Juventus

En combien de minutes bourricot ?653 minutes ! Je t’évite de chercher tu n’en serais pas capable 🤣

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Bah non, on le sait qu'il n'y a plus de thunes, on fera comme vous la saison dernière, vendre et recruter a bon prix en espérant de bonnes pioches. Pour ça je fais confiance aux nouveaux dirigeants et le principal pour l'instant c'est réduire la masse salariale

OM : Florian Thauvin de retour, c'est validé

Perso je n'ai lu que le titre et le sous titre. Le mec va rejouer la LDC, on fait la chasse aux gros salaires et tu voudrais qu'il revienne chez nous? Faut être cohérent 2mn.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading