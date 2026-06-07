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Bidstrup dit oui à l'OL, Salzbourg le bloque

OL07 juin , 12:40
parCorentin Facy
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Piste prioritaire de l’OL au milieu de terrain, Mads Bidstrup a donné son accord au club rhodanien dans l’optique du mercato estival. Son club du RB Salzbourg n’a en revanche pas l’intention de brader son milieu danois.
Dans le besoin de vendre pour se conformer aux exigences de l’UEFA et de la DNCG, l’Olympique Lyonnais a ciblé plusieurs éléments à sacrifier. Parmi eux, les milieux de terrain Tanner Tessmann et Orel Mangala. L’Américain et le Belge n’entrent plus dans les plans de Paulo Fonseca, mais ils ont une belle cote sur le marché des transferts. Pour Lyon, l’opportunité est parfaite de faire entrer de l’argent dans les caisses sans trop affaiblir l’équipe de Paulo Fonseca.
Ces deux départs vont néanmoins devoir être compensés et la priorité de l’OL à ce poste est connue. Il s’agit de Mads Bidstrup, international danois de 25 ans et capitaine du RB Salzbourg, club autrichien avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Bidstrup est la cible numéro 1 de Lyon au mercato, une tendance confirmée par le très sérieux Florian Plettenberg.

Accord OL-Bidstrup, Salzbourg impassible 

Selon le journaliste de Sky Sports, un accord a été trouvé entre l’OL et Mads Bidstrup sur ses conditions contractuelles dans le Rhône. Un premier pas important avant un possible transfert, mais pas le plus compliqué pour les Gones, qui doivent maintenant s’entendre avec le RB Salzbourg. Cela sera beaucoup plus compliqué dans la mesure où le club autrichien n’a pas du tout l’intention de lâcher son capitaine, valorisé à 13 millions d’euros par Transfermarkt.

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Florian Plettenberg insiste sur le fait qu’il n’existe pas le début d’un accord entre l’OL et Salzbourg, qui « reste ferme sur le montant demandé » et sur lequel Matthieu Louis-Jean ne s’est pas encore aligné pour le moment. Lyon va par conséquent devoir faire un effort financier s’il veut boucler rapidement la venue de Mads Bidstrup lors de ce mercato estival. Le club rhodanien a tout intérêt à aller vite, profitant de son accord trouvé avec le joueur, avant que la concurrence débarque trop nombreuse sur ce dossier jugé comme prioritaire par Paulo Fonseca.
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