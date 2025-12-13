Le PSG avec Chevalier face à Metz

Ca fait un moment que ce n'est plus du tout populaire réveillez vous
Sergio Ramos ^^
La "faible" équipe de Go Ahead Eagles a gagné 2-1 contre Aston Villa. Mr Acherchour un peu de respect pour ce club. Que ces mecs arrêtent de minimiser le talent des équipes qu'ils ne connaissent pas....
ah bon? pourtant apprends la regle du HJ alors..... t es bete mon pauvre ami.....d une tristesse
bah non champion. tu n as pas vu les images? pourtantn y a bien HJ. X2. mais peut etre trop haineux? ou incompetent?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
