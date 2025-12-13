Le PSG avec Chevalier face à Metz

Blessé à Monaco, Lucas Chevalier fait son retour dans le groupe du PSG pour le match à Metz. Il pourrait prendre place sur le banc selon les dernières informations de la presse spécialisée, mais Luis Enrique a décidé que le gardien numéro 1 était apte à reprendre. Dembélé, Marquinhos et Hakimi sont les principaux absents côté parisien.