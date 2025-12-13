ICONSPORT_279591_0220

Le PSG se fixe un objectif dingue au mercato

PSG13 déc. , 12:00
parGuillaume Conte
Luis Enrique reste solide sur ses appuis dans un dossier chaud du PSG. Pour l'entraineur espagnol, accumuler des joueurs ne sert à rien et il peut remporter à nouveau la Ligue des Champions avec son effectif actuel.
Le Paris Saint-Germain l’a reconnu, son entraineur comme ses joueurs. Ce sera très difficile, mais le club de la capitale rêve du doublé en Ligue des Champions. Après la victoire de l’an dernier, les Parisiens ont bien compris que cela pouvait se jouer à rien, comme les parades de Donnarumma contre Arsenal ou la séance de tirs au but à Liverpool.

Luis Enrique insiste, personne ne conteste

En dépit de nombreuses absences, le PSG s’installe néanmoins dans les équipes de tête de la Ligue des Champions, et cela marque les esprits. Luis Enrique est en tout cas persuadé d’avoir déjà à sa disposition une équipe au talent suffisant pour aller chercher la victoire en C1. Et selon les informations de L’Equipe, c’est bien lui qui pousse en coulisses pour ne pas enregistrer de recrues cet hiver.
Certes, Luis Campos se prépare à agir en cas de départ de joueurs, comme Lucas Beraldo, voire Matvey Safonov, mais l’entraîneur espagnol ne voit aucune raison d’ajouter un nouveau joueur à son effectif. Un pari osé, mais qui correspond à la politique déjà menée par l’ancien coach du FC Barcelone l’été dernier, où il avait juste opéré un changement de gardien et craqué sur Illya Zabarnyi en défense.
Si le PSG ne bouge pas du tout cet hiver, ce ne sera donc pas un problème pour Luis Enrique, dont le but n’est pas d’additionner des joueurs sans apporter de plus-value, ou pour avoir simplement du monde sur le banc de touche. L’avenir dira si ce pari est respecté au mois de janvier, et s’il sera payant en fin de saison. Les supporters s’en étonnent clairement, mais dans les tribunes du Parc des Princes comme dans les couloirs du PSG, personne n’ose contredire « Lucho », persuadé qu’il a ce qu’il faut pour tout gagner en deuxième partie de saison. 
Loading