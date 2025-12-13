Une belle vente inattendue, l'OL ne le pleurera pas

L'OL va devoir ruser cet hiver pour s'en sortir face à la DNCG. Un défenseur pourrait être amené à faire ses valises à la surprise générale.

L’Olympique Lyonnais a réussi à passer sans trop de dégâts l’étape de la DNCG. Certes, le club rhodanien voit sa masse salariale être encadrée, mais il n’y a pas de limitation directe dans les transferts. C’est déjà beaucoup mieux qu’il y un a an, quand une relégation à titre conservatoire était prononcée. De l’amélioration donc, mais il reste encore beaucoup de travail. Et il suffit de voir le déficit de 200 ME annoncé sur la saison dernière pour s’en rendre compte.

Maitland-Niles, la bonne affaire pour l'OL ?

L’OL sera donc surveillé, mais ambitionne pourtant de se renforcer. Endrick doit arriver, et un défenseur central est demandé en urgence. Ce sont les deux profils ciblés par le club rhodanien pour cet hiver. Et dans le même temps, il faudra un ou deux départs importants, même si ce ne seront probablement pas les stars de l’effectif comme Malick Fofana ou Corentin Tolisso.

Tous les regards se tournent vers Tanner Tessmann, qui n’a pas réussi à surfer sur son bon début de saison, mais a toujours des clubs qui l’apprécient en Italie. Il y a toutefois un autre joueur pour qui pourrait partir, ce qui ne ferait pas forcément pleurer les supporters de l’OL. Il s’agit d’Ainsley Maitland-Niles, beaucoup trop irrégulier ces dernières semaines, et qui ne semble pas toujours motivé à l’idée d’enchainer les matchs sur le couloir droit.

A. Maitland-Niles Angleterre • Âge 28 • Défenseur Europa League Matchs 5 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 15 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 1

L’Anglais finit par agacer, et son départ pourrait rapporter gros à l’OL. Arrivé libre d’Arsenal en 2023, il possède une cote à plus de 10 millions d’euros. Dans un sondage publié sur Foot01 enregistrant plus de 2000 réponses, Maitland-Niles récolte 20 % des votes pour le désigner comme le joueur partant cet hiver. Certes derrière Tessmann et 43 % des réponses, mais l’idée de le voir partir pour un bon transfert ne dérangerait pas trop à Lyon.

Cela laisserait tout de même un gros vide sur le couloir droit, où Hans Hateboer a été recruté pour cette saison. De même, si un défenseur central était recruté, Clinton Mata pourrait aussi dépanner à droite, où sa qualité de centre serait précieuse. Des possibilités donc de bien s’en tirer pour l’OL, qui n’a pas tant de joueurs que ça à forte valeur marchande à vendre cet hiver.