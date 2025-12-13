PSG : Il voulait claquer la porte, il change d’avis

Il y a un joueur qui marque des points en ce mois de décembre, c'est bien Matvey Safonov, qui a pris la suite de Lucas Chevalier avec aplomb. De quoi changer les perspectives du Russe pour la suite de la saison au PSG.

Plus de trois mois sans jouer, c’est très long. Surtout dans un club comme le PSG où l’entraineur se nomme Luis Enrique, et qu’il a été contraint de multiplier le turnover ces dernières semaines en raison de nombreuses blessures. Mais il aura fallu un tacle très sévère de Lamine Camara pour mettre Lucas Chevalier au repos forcé, et permettre à Matvey Safonov d’avoir sa chance. Sur les deux derniers matchs, contre Rennes et Bilbao, le Russe a été impérial. Aucun but encaissé, une parade décisive contre les Bretons et quelques situations bien gérées au Pays Basque, il ne lui en fallait pas plus.

Semer le doute dans l'esprit de Chevalier

En effet, selon Le Parisien, le gardien formé à Krasnodar n’en demandait pas tant pour être regonflé à bloc. Désormais, il est persuadé de pouvoir continuer à mettre la pression sur Lucas Chevalier et faire ainsi jouer la concurrence. Malgré sa culpabilité sur plusieurs buts encaissés, l’ancien Lillois a toujours été conforté par Luis Enrique, qui l’a mis avec insistance dans les buts pour bien montrer son soutien.

Mais pour le match face à Metz de ce week-end, Matvey Safonov devrait de nouveau être titulaire. En revanche, l’international français est quand même sur le retour, et il devrait reprendre sa place pour le match de Coupe Intercontinentale au Qatar en milieu de semaine prochaine. La hiérarchie n’a pas évolué, mais Safonov a clairement marqué des points pour le moment, et la défense prend aussi confiance en lui.

Le Russe risque d’avoir un peu plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison, avec notamment la Coupe de France pour se montrer. Et pourquoi pas continuer de distiller le doute dans l’esprit de Luis Enrique. En tout cas, il n’est plus question de départ pour Safonov, qui rêve toujours de s’imposer comme numéro 1 au Paris SG cette saison.