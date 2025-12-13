bissouma a l om la can refroidit de zerbi bissouma 1 390052

Bissouma à l'OM, Tottenham menace

OM13 déc. , 12:20
parHadrien Rivayrand
0
L’Olympique de Marseille sera un club à surveiller de près cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen pourrait notamment renforcer son milieu de terrain avec Yves Bissouma, que Tottenham ne veut pas céder gratuitement.
Toujours en lice dans toutes les compétitions cette saison, l’OM avance avec ambition. Roberto De Zerbi, entraîneur exigeant, souhaite disposer du meilleur effectif possible et ne serait pas opposé à l’arrivée de renforts lors du mercato hivernal. L’Italien entend étoffer son groupe afin de rester compétitif sur tous les tableaux. Medhi Benatia et la direction marseillaise sont déjà à l’œuvre pour tenter de réaliser de belles opérations. L’OM pourrait d’ailleurs trouver son bonheur en Premier League, du côté de Tottenham.

Un départ payant ou une prolongation 

Selon les informations de The Times, les Spurs veut en effet se séparer d'Yves Bissouma cet hiver. De quoi attirer l'OM, qui veut rafler la mise dans ce dossier. Surtout que le milieu de terrain malien serait vendu à prix réduit, lui qui sera en fin de contrat avec Tottenham à l'issue de la saison en cours. A noter qu'outre l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice est aussi un club attiré par le talent de Bissouma. Les deux clubs cherchent la meilleure solution pour le signer même si Tottenham menace aussi d'arracher une petite prolongation de contrat pour pouvoir en tirer un prix plus honorable que prévu et ne pas le voir, dans le pire des cas, signer en France l'été prochain pour 0 euro.

L'OM possède néanmoins des avantages de taille pour une signature de Bissouma cet hiver, à savoir que les Phocéens ne sont pas en crise et sont encore engagés en Ligue des champions. Yves Bissouma est un joueur de grand talent mais se doit une revanche, lui qui n'a pas connu l'expérience souhaitée à Tottenham, du fait notamment de blessures à répétition. Signer dans une formation comme Marseille pourrait lui donner une nouvelle chance de montrer de quoi il est capable dans un club ambitieux et où la pression est forte.
A noter que Yves Bissouma a été retenu pour disputer la CAN 2025 avec le Mali malgré le fait d'être actuellement blessé au genou. Sa date de retour sur les terrains est pour le moment inconnue.
0
