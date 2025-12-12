Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Sans briller, l’Olympique Lyonnais a fait le travail ce jeudi soir en Europa League. Le club rhodanien s’est à nouveau imposé face à la formation néerlandaise, Go Ahead Eagles (2-1). Cependant, la performance de Martin Satriano pose encore question.

Des légers sifflés sont descendus des travées du Groupama Stadium lors de sa sortie en fin de rencontre ce jeudi soir. Martin Satriano peine à enchaîner avec l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée. L’Uruguayen avait pourtant trouvé la faille face à Nantes en championnat avec un doublé, mais depuis plus rien. Une situation qui commence à agacer les supporters lyonnais tant le secteur offensif manque de solution. Personne ne reproche à Martin Satriano son engagement et son envie, mais l’attaquant est en panne de confiance. Depuis le début de saison, il n’a marqué qu’à trois reprises toutes compétitions confondues (15 rencontres et plus de 1130 minutes jouées). Un rendement clairement insuffisant pour l’attaquant prêté par le RC Lens. L’OL est actuellement la pire attaque du top 7 en Ligue 1 après 15 journées.

Satriano n’y arrive pas

Surtout que l’OL dispose d'une obligation d’achat l’été prochain en cas de conservation du statut professionnel. Ce qui veut dire que sauf catastrophe, Satriano sera encore lyonnais la saison prochaine et que le septuple champion de France déboursera environ six millions d’euros pour s’attacher ses services. Même si l’OL n’a plus le choix, d’autres options sont à l’étude.

À l’approche du mercato hivernal, la formation rhodanienne cherche un autre numéro neuf pour épauler l’Uruguayen. Une nouvelle erreur au poste sera interdite pour ne pas entacher la seconde partie de saison. De plus, la situation financière ne permet plus de se tromper sur le recrutement d’un élément. Concernant le cas de Martin Satriano, l’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait lui permettre de souffler et d’avoir de la concurrence pour le tirer vers le haut. C’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters de l’Olympique Lyonnais.