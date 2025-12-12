Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!
Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...
Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu
C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!
Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
