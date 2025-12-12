ICONSPORT_278616_0168

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

OL12 déc. , 16:00
Nathan Hanini
Sans briller, l’Olympique Lyonnais a fait le travail ce jeudi soir en Europa League. Le club rhodanien s’est à nouveau imposé face à la formation néerlandaise, Go Ahead Eagles (2-1). Cependant, la performance de Martin Satriano pose encore question.
Des légers sifflés sont descendus des travées du Groupama Stadium lors de sa sortie en fin de rencontre ce jeudi soir. Martin Satriano peine à enchaîner avec l’Olympique Lyonnais depuis son arrivée. L’Uruguayen avait pourtant trouvé la faille face à Nantes en championnat avec un doublé, mais depuis plus rien. Une situation qui commence à agacer les supporters lyonnais tant le secteur offensif manque de solution. Personne ne reproche à Martin Satriano son engagement et son envie, mais l’attaquant est en panne de confiance. Depuis le début de saison, il n’a marqué qu’à trois reprises toutes compétitions confondues (15 rencontres et plus de 1130 minutes jouées). Un rendement clairement insuffisant pour l’attaquant prêté par le RC Lens. L’OL est actuellement la pire attaque du top 7 en Ligue 1 après 15 journées.

Satriano n’y arrive pas

Surtout que l’OL dispose d'une obligation d’achat l’été prochain en cas de conservation du statut professionnel. Ce qui veut dire que sauf catastrophe, Satriano sera encore lyonnais la saison prochaine et que le septuple champion de France déboursera environ six millions d’euros pour s’attacher ses services. Même si l’OL n’a plus le choix, d’autres options sont à l’étude.
À l’approche du mercato hivernal, la formation rhodanienne cherche un autre numéro neuf pour épauler l’Uruguayen. Une nouvelle erreur au poste sera interdite pour ne pas entacher la seconde partie de saison. De plus, la situation financière ne permet plus de se tromper sur le recrutement d’un élément. Concernant le cas de Martin Satriano, l’arrivée d’un nouvel attaquant pourrait lui permettre de souffler et d’avoir de la concurrence pour le tirer vers le haut. C’est en tout cas ce qu’espèrent les supporters de l’Olympique Lyonnais.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 24 Attaquant

Europa League

Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

