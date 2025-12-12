ICONSPORT_279667_0236

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

OL12 déc. , 13:20
parGuillaume Conte
Club adversaire de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, Saint Cyr/Collonges fait parler de lui avec un nouveau coup de gueule à propos d'une décision de la FFF.
Après la polémique du lieu et de l’horaire du match, un autre problème jaillit en vue du match de Coupe de France qui aura lieu le 21 décembre au Groupama Stadium. Le club de Régional 1 de Saint-Cyr/Collonges avait obtenu de l’OL qu’il inverse le match et l’accueille un dimanche, malgré les contraintes et les coûts que cela engendre pour la formation de Ligue 1.

Le président de Saint Cyr mécontent

Le rendez-vous est donc pris mais, pour des utilisations abusives de fumigènes lors des derniers matchs, l’OL a été sanctionné par la fermeture de deux de ses tribunes. Les deux kops n’ouvriront donc pas pour cette rencontre de Coupe de France, qui devait rassembler tout le football lyonnais. Une grosse déception pour Hassane Baba-Arbi, pas loin de reprocher à la FFF d’appliquer le règlement au mauvais moment.

« Ce match devait être une belle fête du football. La décision de ne pas ouvrir les virages nord et sud à l’occasion de ce match de Coupe de France vient malheureusement entacher ce qui devait être un moment de partage, de convivialité et de passion. Une sanction qui, même si elle s’inscrit dans un cadre règlementaire, tombe peut-être au mauvais moment, à l’occasion d’un match censé incarner l’esprit même de la Coupe de France. (…) Cette sanction aurait sans doute pu être appliquée à un autre moment », a lancé le président du club rhodanien sur les comptes officiels de son équipe. 
Un avis que ne partagera peut-être pas l’OL, qui préfère certainement avoir des tribunes fermées pour un match de Coupe de France où l’enjeu devrait être secondaire, que pour le match suivant, comme la réception de Brest en Ligue 1.
