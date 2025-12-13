OL : Fonseca, Satriano, Walid Acherchour n'en peut plus

ICONSPORT_279667_0181

La victoire de l’OL contre l’équipe belge de Go Ahead Eagles en Ligue Europa n’a pas fait lever Walid Acherchour de sa chaise. Le consultant a notamment des critiques à émettre sur Paulo Fonseca.
Vainqueur de l’équipe néerlandaise des Go Ahead Eagles lors de la 6e journée de l’Europa League jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a fait la très bonne opération de la soirée. L’équipe de Paulo Fonseca continue son parcours quasiment parfait dans cette coupe d’Europe et occupe pour l’instant la 1ère place du classement général. De quoi ravir les supporters rhodaniens même si la performance des coéquipiers de Corentin Tolisso ce jeudi soir ne restera pas dans les annales. Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire.
Invité à s’exprimer sur le match de l’OL contre Go Ahead Eagles, le consultant du Winamax FC ne s’est pas montré très emballé. S’il reconnaît que l’OL a assuré l’essentiel, le consultant est toutefois déçu de certains choix de Paulo Fonseca. De plus, le niveau de Martin Satriano pose toujours un problème à Walid Acherchour, qui se demande jusqu’où Lyon peut aller avec un numéro neuf si limité.
« La priorité pour l’OL, c’est la comptabilité, aller chercher le top 8 en Europa League. Maintenant, je n’ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder la rencontre face à une faible équipe. Lyon était globalement au-dessus même s’il n’y a pas de marge. Je trouve quand même que cette équipe lyonnaise est très moyenne avec des individualités très moyennes. Fonseca est assez conservateur, il n’impacte pas le match avec ses changements » a lancé le consultant du WFC avant de poursuivre.

Walid Acherchour reste sur sa faim

« Les cadres ont trop joué selon moi, Tolisso sort essoré, Tyler Morton la même chose. Satriano fait peine à voir mais joue 90 minutes… Le banc fait très peur aussi. Je trouve les changements assez tardifs. C’est le service minimum même s’il y a eu des séquences intéressantes avec Morton ou Merah. Mais tout était lent et techniquement, il y a des faiblesses dans cette équipe » a analysé Walid Acherchour, qui salue le parcours européen de l’OL et le bilan comptable impeccable des Gones en coupe d’Europe. Mais qui estime aussi que la production n’est pas très emballante dans certains matchs, comme ce jeudi contre Go Ahead Eagles. 

Derniers commentaires

TV : Panique sur les droits, ce diffuseur est à l’agonie

C’est bien la coupe de france mais qui la regarde? Les supporters des petits clubs qui tres exceptionnellement brillent dans cette compétition... soit quelques milliers de téléspectateurs. Faut avouer qu'entre un match de LDC et celui de la coupe de France l'intérêt n’est pas tout à fait le même. Bref entre regarder des matchs deL1 de LDC pour les plus fanas ceux de la 1° league de la ligua ... et ceux de la CdF cela fait bcp de matchs ... autant regarder les plus intéressants....

Le Mondial 2026 connaît son premier scandale

Ca fait un moment que ce n'est plus du tout populaire réveillez vous

Une belle vente inattendue, l'OL ne le pleurera pas

Sergio Ramos ^^

OL : Fonseca, Satriano, Walid Acherchour n'en peut plus

La "faible" équipe de Go Ahead Eagles a gagné 2-1 contre Aston Villa. Mr Acherchour un peu de respect pour ce club. Que ces mecs arrêtent de minimiser le talent des équipes qu'ils ne connaissent pas....

Le PSG et M6 offrent un match gratuit pour Noël

ah bon? pourtant apprends la regle du HJ alors..... t es bete mon pauvre ami.....d une tristesse

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Angers SCO
22166461718-1
10
Toulouse
201555521192
11
Brest
19155462024-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111532101534-19

