OL : Fonseca, Satriano, Walid Acherchour n'en peut plus

La victoire de l’OL contre l’équipe belge de Go Ahead Eagles en Ligue Europa n’a pas fait lever Walid Acherchour de sa chaise. Le consultant a notamment des critiques à émettre sur Paulo Fonseca.

Vainqueur de l’équipe néerlandaise des Go Ahead Eagles lors de la 6e journée de l’Europa League jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a fait la très bonne opération de la soirée. L’équipe de Paulo Fonseca continue son parcours quasiment parfait dans cette coupe d’Europe et occupe pour l’instant la 1ère place du classement général. De quoi ravir les supporters rhodaniens même si la performance des coéquipiers de Corentin Tolisso ce jeudi soir ne restera pas dans les annales. Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire.

Invité à s’exprimer sur le match de l’OL contre Go Ahead Eagles, le consultant du Winamax FC ne s’est pas montré très emballé. S’il reconnaît que l’OL a assuré l’essentiel, le consultant est toutefois déçu de certains choix de Paulo Fonseca. De plus, le niveau de Martin Satriano pose toujours un problème à Walid Acherchour, qui se demande jusqu’où Lyon peut aller avec un numéro neuf si limité.

« La priorité pour l’OL, c’est la comptabilité, aller chercher le top 8 en Europa League. Maintenant, je n’ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder la rencontre face à une faible équipe. Lyon était globalement au-dessus même s’il n’y a pas de marge. Je trouve quand même que cette équipe lyonnaise est très moyenne avec des individualités très moyennes. Fonseca est assez conservateur, il n’impacte pas le match avec ses changements » a lancé le consultant du WFC avant de poursuivre.

Walid Acherchour reste sur sa faim

« Les cadres ont trop joué selon moi, Tolisso sort essoré, Tyler Morton la même chose. Satriano fait peine à voir mais joue 90 minutes… Le banc fait très peur aussi. Je trouve les changements assez tardifs. C’est le service minimum même s’il y a eu des séquences intéressantes avec Morton ou Merah. Mais tout était lent et techniquement, il y a des faiblesses dans cette équipe » a analysé Walid Acherchour, qui salue le parcours européen de l’OL et le bilan comptable impeccable des Gones en coupe d’Europe. Mais qui estime aussi que la production n’est pas très emballante dans certains matchs, comme ce jeudi contre Go Ahead Eagles.